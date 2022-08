Fórmula 1: Daniel Ricciardo fora da McLaren em 2022

É oficial, Daniel Ricciardo deixará de ser piloto da McLaren ao fim da temporada 2022. A equipe confirmou na tarde desta quarta-feira, 24 de agosto, através de comunicado nas redes sociais o acordo entre ambas as partes para que o profissional deixe a equipe assim que o campeonato terminar. Daniel estava na equipe desde o ano passado, após trocar a Renault pela McLaren.

Daniel Ricciardo vai deixar a McLaren ao fim da temporada em 2022. Em comunicado através das redes sociais, a equipe confirmou o acordo entre ambas as partes. O time agradeceu toda a contribuição do piloto em um ano, já que trocou a Renault, atual Alpine, pela McLaren em 2021.

Daniel conquistou apenas uma vitória pela McLaren. O triunfo aconteceu em 2021, no GP da Itália, com o pódio entre Daniel, Lando Norris e Valtteri Bottas. Além disso, a McLaren foi a única equipe a conseguir uma dobradinha a caminho de conquistar o 4º lugar no Campeonato de Construtores.

Daniel também confirmou através das redes sociais a saída da equipe ao fim da temporada. Em vídeo gravado, ele agradeceu pelo apoio dos torcedores.

Confira um trecho do anúncio de Daniel em vídeo gravado.

“Oi pessoal! Eu queria compartilhar algumas notícias. Não são ótimas, é difícil mas eu acho que é melhor vocês ouvirem de mim. 2022 vai ser o meu último ano com a McLaren. É, obviamente nós colocamos muito esforço em ambos os lados mas não funcionou como nós queríamos. Então os times decidiram que era a hora de mudanças para o próximo ano.

Então nós tivemos muitas discussões, mas ao fim nós concordamos mutualmente que era a coisa certa para se fazer para ambos.

Eu continuarei a fazer o resto do ano obviamente, e vou continuar dando o meu melhor. Então é isso. Eu acho que para o futuro, eu ainda não sei, mas vamos ver. Eu olho para trás com esse tempo com a McLaren e eu olho com um sorriso”.

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.

The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together.

— McLaren (@McLarenF1) August 24, 2022