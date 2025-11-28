Esporte

Fórmula 1 horários: veja que horas serão os treinos e corrida no Qatar

Confira a programação de 28 a 30 de novembro

Escrito por Anny Malagolini
horários Fórmula 1 Foto: Nmcandre/ Getty Images

A expectativa está aumentando à medida que nos aproximamos da penúltima etapa da temporada de 2025. O título da F1 pode ser decidido já neste domingo em Losail. O fim de semana no Catar promete um espetáculo emocionante para os fãs: pontos serão distribuídos na corrida sprint no sábado e novamente no Grande Prêmio no domingo. Veja os horários de 28 de outubro a 30 de novembro.

Programação completa do GP do Qatar

  • Treino Livre – Sexta-feira, 10h30

Onde assistir: Bandsports / F1TV Pro
A sexta começa com a única sessão de treino livre do fim de semana. É nela que as equipes analisam ritmo de corrida, ajustes aerodinâmicos e comportamento dos pneus antes das disputas que valem posição.

  • Classificação Sprint – Sexta-feira, 14h30

Onde assistir: Bandsports / F1TV Pro
Ainda na sexta, os pilotos voltam para a pista para definir o grid da corrida sprint. Uma sessão curta, intensa e decisiva para quem busca pontos extras.

  • Corrida Sprint – Sábado, 11h00

Onde assistir: Bandsports / F1TV Pro
A sprint de sábado garante pontos para os oito primeiros colocados e pode mexer diretamente na disputa pelo título. É a primeira prova do fim de semana.

  • Classificação – Sábado, 15h00

Onde assistir: Band / Bandsports / F1TV Pro
A classificação tradicional define o grid da corrida principal de domingo. É o momento em que os pilotos buscam sua volta perfeita para garantir uma boa posição.

  • Corrida – Domingo, 13h00

Onde assistir: Band / F1TV Pro
O ponto alto do fim de semana acontece no domingo. A Band transmite a corrida ao vivo na TV aberta, enquanto o F1TV Pro exibe todos os detalhes, incluindo câmeras onboard, rádio das equipes e dados em tempo real.

Como funciona a Fórmula 1

O primeiro treino livre (TL1) permite que equipes e pilotos se familiarizem com a pista e suas condições. Eles se concentram na configuração inicial do carro e coletam dados sobre o desempenho dos pneus e as características da pista.

A qualificação para a corrida sprint define o grid de largada. Ela consiste em várias etapas eliminatórias, com os pilotos mais lentos sendo eliminados após cada rodada, até que os mais rápidos disputem a pole position na etapa final da qualificação.

A corrida sprint é disputada em aproximadamente 100 km e os pontos são atribuídos aos 8 primeiros colocados. As corridas sprint foram introduzidas na F1 em 2021 para tornar os fins de semana de Grande Prêmio mais atraentes. Em 2024, haverá 6 fins de semana com corridas sprint no calendário.

A qualificação define o grid de largada para a corrida principal. Ela consiste em várias rodadas eliminatórias (Q1, Q2 e Q3), com os pilotos mais lentos sendo eliminados após cada rodada, até que os pilotos mais rápidos disputem a pole position na última sessão de qualificação.

A corrida é o evento principal do fim de semana. Ela acontece no domingo à tarde. Os pilotos competem em um número predeterminado de voltas, que normalmente totalizam cerca de 305 quilômetros. As paradas nos boxes, a gestão dos pneus e a estratégia desempenham um papel fundamental no resultado da corrida.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

