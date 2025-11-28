O Grande Prêmio do Catar marca o sexto e último fim de semana de sprint da temporada de 2025

Veja o horário da corrida sprint da F1 hoje no Catar e o que está em jogo

Com apenas duas corridas restantes na temporada de Fórmula 1 de 2025, a disputa pelo Campeonato Mundial segue para o Catar, onde um fim de semana de provas rápidas, extrema pressão e uma possível vitória decisiva aguardam os pilotos sob as luzes de Lusail. Nesta sexta-feira, 28 de novembro, tem corrida Sprint.

O que esperar da F1 no Qatar

A próxima etapa da Fórmula 1 é no Catar, para a penúltima corrida da temporada de 2025 – e o último fim de semana de provas curtas do ano –, com a disputa pelo título do campeonato de pilotos totalmente reacendida após o final dramático do Grande Prêmio de Las Vegas.

Lando Norris, que atualmente lidera a classificação de pilotos , pensou ter ampliado a vantagem sobre seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, graças ao segundo lugar conquistado em Las Vegas. No entanto, ambos os carros da McLaren foram desclassificados devido ao desgaste excessivo das placas de proteção , com a espessura mínima abaixo do limite permitido de 9 mm.

Isso significa que Max Verstappen , que triunfou em Las Vegas, reduziu a diferença para Norris para apenas 24 pontos e buscará seu quinto título mundial nas duas últimas corridas do ano. Piastri e Verstappen estão empatados em pontos atrás de Norris, e com 33 pontos em disputa em Lusail neste fim de semana, a temporada ainda pode ter outra reviravolta dramática.

Norris continua sendo o favorito ao título e pode garanti-lo, dependendo do resultado da corrida sprint, com uma vitória no Grande Prêmio de domingo. Dois segundos lugares no Catar e em Abu Dhabi também seriam suficientes para o britânico, mas qualquer resultado inferior a isso abre caminho para Verstappen e seu companheiro de equipe, Piastri.

Que horas é a corrida sprint hoje?

O Grande Prêmio do Catar segue um formato de fim de semana único, já que Lusail é uma das únicas seis pistas que sediarão corridas sprint nesta temporada. Como resultado, haverá apenas um treino livre (TL1), seguido pela classificação sprint, a corrida sprint, a classificação regular e, finalmente, o Grande Prêmio de domingo.

Vale destacar que o Catar é a última corrida da temporada a apresentar sessões de sprint, tornando este fim de semana a última vez que os fãs verão o formato de corrida reduzido em 2025.

O horário da corrida sprint hoje é às 14h30 (horário de Brasília), com transmissão da Band, Bandsports, no site da emissora e no Bandplay ao vivo.

TV aberta: a Band transmite a corrida sprint para todo o Brasil de graça com narração de Sérgio Maurício.

TV paga: entre operadoras por assinatura, a Bandsports transmite também a sprint para todo o país.

Online: o site www.band.com.br e a plataforma Bandplay disponibilizam a retransmissão com imagens da Band, na TV aberta, de graça e em tempo real para os usuários.

Classificação para a corrida sprint hoje.

Circuito Internacional de Lusail

O Circuito Internacional de Lusail, localizado ao norte de Doha, é uma pista de 5,419 km com classificação FIA Grau 1, que inclui uma reta principal de 1,068 km e grama artificial para evitar que a areia seja levada pelo vento para a pista. Construído em menos de um ano por US$ 58 milhões, foi inaugurado em 2004 e rapidamente se tornou um importante destino do automobilismo.

A Fórmula 1 estreou em Lusail em 2021 e, antes de seu retorno, o circuito recebeu extensas melhorias, aumentando a capacidade de 8.000 para 52.000 espectadores e modernizando suas instalações. Mais recentemente, o circuito introduziu novas mudanças na pista para solucionar problemas recorrentes e aprimorar a gestão da corrida para o Grande Prêmio de 2025.