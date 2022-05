Fórmula Indy hoje: onde assistir o treino das 500 milhas de Indianápolis

Chegou a tão esperada prova da temporada na Fórmula Indy. Neste domingo, 22 de maio, os pilotos entram na pista para disputar o treino classificatório das 500 milhas de Indianápolis, que definirá o grid de largada para a etapa mais aguardada da competição. Com início às 17h (horário de Brasília), saiba onde assistir a Fórmula Indy hoje ao vivo.

Onde assistir o treino da Fórmula Indy hoje?

O treino de classificação da Fórmula Indy hoje nas 500 milhas de Indianápolis será transmitido na TV Cultura, ESPN 4 e Star +, a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão de graça na TV aberta, o canal da Cultura exibe para todos os estados do Brasil as emoções da Fórmula Indy em Indianápolis, com narração de Geferson Kern e comentários de Rodrigo Mattar.

Outra opção é o canal ESPN 4, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Você deve sintonizar a emissora na sua programação somente se for assinante.

De maneira online, o serviço de streaming Star + transmite também para os assinantes através do aplicativo para celular, computador, tablets e até na smart TV.

Informações de onde assistir a Fórmula Indy hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Indianapolis Motor Speedway, nos Estados Unidos

Onde assistir: TV Cultura, ESPN 4 e Star +

Programação Fórmula Indy das 500 milhas de Indianápolis

A prova de 500 milhas de Indianápolis é, sem dúvidas, uma das mais famosas da Fórmula Indy. É a etapa de número seis na temporada 2022.

Ela é realizada circuito de Indianapolis Motor Speedway, nos Estados Unidos, com quatro curvas inclinadas em 9 graus.

As retas da pista contém entre 5 e 8 milhas de comprimento, tendo o tempo suficiente para cada piloto se recuperar e partir até a próxima curva do Indianapolis Motor Speedway.

Com a paralisação da pandemia do Covid-19, o público está de volta ao espaço norte-americano, com torcida em peso. A corrida oficial será realizada no próximo domingo, 29 de maio de 2022.

Acompanhe a seguir a programação das 500 milhas de Indianápolis.

Domingo (22/05)

Treino Livre 7 – 13h30

Treino de classificação 2 (Top12 e Top6) – 17h (TV Cultura, ESPN 4 e Star)

Segunda-feira (23/05)

Treino Livre 8 – 13h (Star +)

Sexta-feira (27/05)

Treino Livre 9 – 12h (Star +)

Domingo (29/05)

Corrida 500 milhas de Indianápolis – 13h45 (TV Cultura, ESPN 4 e Star +)

Fórmula Indy calendário 2022

Com 16 provas na temporada, a Fórmula Indy vai contar com muita rivalidade e disputas do começo ao fim. A competição deu início este ano com o GP de São Petersburgo, na Rússia, onde o australiano Scott McLaughin levou a melhor, realizado em fevereiro.

Confira a programação completa da temporada.