América MG x Retrô: como assistir o jogo da Copinha e horário (04/01/2023)

Pela primeira rodada do grupo 18 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio de futebol de base, as equipes de América MG x Retrô se enfrentam nesta quarta-feira, no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, em Assis. A bola vai rolar às 15h15 (horário de Brasília) com transmissão ao vivo e de graça.

Aqui está tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida da Copinha hoje.

Como assistir América MG x Retrô hoje na Copinha O jogo do América MG x Retrô hoje vai passar no Paulistão Play a partir das 15h15 (Horário de Brasília), pela primeira rodada da Copinha nesta quarta-feira.

Sem transmissão pela TV, a partida entre a equipe mineira e a paulista será exibida para todos os estados do Brasil ao vivo somente na plataforma de streaming. Basta se cadastrar e acompanhar toda a programação, tanto no computador como pelo aplicativo para celular.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, em Assis

TV: Sem transmissão

LiveStream: Paulistão Play

Grupo do América MG na Copinha de 2023

O Coelho pertence ao grupo 18 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Por sorteio da FPF, foi determinado que o elenco mineiro jogasse a primeira fase ao lado das equipes Ponte Preta (São Paulo), Retrô (Pernambuco) e Vocem (São Paulo) com sede em Assis.

Serão três rodadas em pontos corridos, onde o primeiro e segundo avançam para a segunda fase.

GRUPO 18

1 América MG

2 Ponte Preta

3 Retrô

4 Vocem

O América MG tem título da Copinha?

Mesmo sem ter grande tradição na Copinha, o América Mineiro coleciona 1 título conquistado em 1996.

Naquele ano, o elenco mineiro carimbou o seu passaporte até a final da competição onde enfrentou o Cruzeiro, seu rival no estado de Minas Gerais.

Por 2 a 1, o Coelho venceu a partida e conquistou o seu primeiro título na Copinha.

Relembre os melhores momentos da conquista.



Jogos da Copinha hoje

Além do jogo do América x Retrô nesta quarta-feira, outros embates também serão realizados na fase de grupos durante a primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Confira todos os jogos e horários de cada um deles.

Atlético MG x Galvez - 11h

Ibrachina x Botafogo PB - 11h

Vocem x Ponte Preta - 13h

Desportivo Brasil x Ituano - 13h

Sharjah Brasil x Rio Claro - 13h

Bahia x Opérario PR - 13h

Mauaense x Mauá - 13h

Juventus x São Caetano - 13h

Água Santa x Mixto - 13h15

Santa Cruz x Canaã - 13h15

Oeste x Fluminense PI - 15h

Santos x São Raimundo - 15h

América MG x Retrô - 15h15

CRB x Camboriú - 15h15

Ceará x Madureira - 15h15

EC São Bernardo x CSA - 15h15

Vila Nova x Nova Iguaçu - 15h15

Fortaleza x Remo - 15h15

Lemense x RB Bragantino - 16h45

Internacional x Rosário - 17h15

Santo André x Falcon - 17h15

Audax x Hercílio Luz - 17h15

Atlético GO x Botafogo - 18h

ABC x Maringá - 19h

Marília x CSP - 19h30

Vasco x Capital - 19h30

Sampaio Corrêa x Itabaiana - 20h15

São Paulo x Porto Velho - 21h45

