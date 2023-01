Palmeiras entra em campo nesta temporada em busca do segundo troféu da Copinha em sua história

Endrick vai jogar a Copinha 2023? Veja os convocados do Palmeiras

Em 2022, o Palmeiras foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez. O destaque do clube alviverde foi Endrick, de apenas 16 anos, grande responsável pelo título. Mas o jovem vai jogar a Copinha 2023? Confira se o elenco vai contar com a presença de Endrick e quais são os jogos do Palmeiras.

+ Tabela de jogos do Palmeiras na Copinha 2023: datas e horários

Endrick vai jogar no Palmeiras pela Copinha 2023? Lista de convocados

Responsável pelo título inédito do Palmeiras, Endrick não vai jogar a Copinha 2023. O atacante de 16 anos ficou fora da lista de convocados divulgada pelo clube.

Em 2022, Endrick foi eleito o craque da Copinha depois de vencer a edição com o Verdão. Este ano, porém, o garoto vai integrar o elenco principal depois de ser promovido pelo bom desempenho dentro de campo.

Endrick marcou cinco gols em seis partidas. Ele chegou a ficar fora de alguns embates por testar positivo para a covid-19. Porém, foi o grande responsável pela conquista do troféu dourado.

Do ano passado, restaram os jogadores Natan, Ian, Michel, Talisca, Pedro Lima, Luis Guilherme, Daniel, Kauan Santos, Kevin e Vitinho.

Confira a convocação completa do Palmeiras para a Copinha 2023.

Goleiros: Addi, Aranha e Natan

Laterais: Gilberto, Ian, Thauan e Thiago

Zagueiros: Gustavo Mancha, Henri, Michel, Pedro Felipe e Talisca

Meias: David Kauã, Léo, Luis Guilherme, Patrick, Pedro Lima, Thalys, Vitor André e Yago

Atacantes: Allan, Carlos Matheus, Daniel, Edney, Estêvão, Kauan Santos, Kevin, Ruan Ribeiro, Vitinho e Wendell

Palmeiras foi campeão em 2022

Na temporada passada, o Lameiras conquistou o seu primeiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Depois de terminar a fase de grupos em primeiro lugar com 7 pontos, duas vitórias e um empate. Na segunda fase ganhou do Mauá e, depois o Atlético Goianiense na terceira.

A vitória contra o Internacional nas oitavas de final garantiu a vaga nas quartas, onde venceu o Oeste. Por fim, diante do São Paulo, garantiu-se na final.

Na final, realizada em 25 de janeiro de 2022, no Allianz Parque, o Palmeiras bateu o Santos por 4 a 0, conquistando assim o seu primeiro título na Copinha em toda a história.

Relembre os melhores momentos no vídeo a seguir.

Endrick no Real Madrid

O Palmeiras anunciou na quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, o acordo com o Real Madrid para a contratação de Endrick, destaque do clube alviverde na categoria de base.

O garoto vai se transferir ao clube espanhol em julho de 2024 quando ele completar 18 anos, idade permitida para a negociação. Os valores, entretanto, permanecem na confidencialidade.

O Real Madrid também confirmou a contratação nas redes sociais. Enquanto isso, Endrick vai vestir a camisa titular do Palmeiras no elenco principal sob o comando de Abel Ferreira.

Confira o anúncio do Palmeiras.

Palmeiras, Real Madrid-ESP e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais. pic.twitter.com/3LgPSEDU0T — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 15, 2022

