Quando Cristiano Ronaldo vai jogar no Al Nassr e como assistir a estreia?

Cristiano Ronaldo surpreendeu o mundo do futebol ao assinar com o Al Nassr, da Arábia Saudita, mesmo depois de dizer que nunca jogaria no futebol árabe. O português foi apresentado no clube, mas resta saber quando ele vai estrear com o time. Confira possíveis datas e informações sobre a estreia.

Cristiano Ronaldo pode estrear em janeiro

Ainda não dá para saber quando Cristiano Ronaldo vai estrear no Al Nassr, da Arábia Saudita. O atacante vestirá a tradicional camisa 7.

O primeiro jogo do Al Nassr em 2023 está marcado para quinta-feira, 5 de janeiro, contra o Al Taee, pela 12ª rodada do Campeonato Saudita de Futebol, ao meio dia (horário de Brasília). Porém, Ronaldo ainda precisa se situar ao ambiente e treinar com os companheiros.

Neste caso, a estreia pode acontecer no sábado, dia 14, contra o Al-Shabab, pela 13ª rodada fora de casa, às 14h30 (Horário de Brasília).

A última vez que o atacante jogou foi na Copa do Mundo em 10 de dezembro, nas quartas de final contra Marrocos, onde o elenco português foi derrotado por 1 a 0, desclassificado da competição. Este foi o último Mundial do craque.

Como assistir a estreia de Cristiano no Al Nassr?

No momento, o Campeonato da Arábia Saudita não tem transmissão em nenhuma emissora no Brasil ou plataforma de streaming.

Porém, de acordo com o portal Torcedores, a ESPN é quem pode obter os direitos de transmissão do torneio árabe para exibir principalmente os jogos do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, para assinantes da TV fechada. Porém, ainda segundo o site, não há negociação entre as partes.

A empresa Saudi Sports Company é a grande responsável pelos direitos de imagens do Campeonato Saudita. Segundo o jornal português O Jogo, na própria Europa, nenhuma negociação foi realizada. A solução pode ser o streaming, já que com exceção de Cristiano em campo, a demanda é baixa por parte dos interessados.

No Brasil, se a ESPN obter de fato os direitos da competição, o Star + também pode exibir as partidas.

Apresentação de Cristiano Ronaldo tem festa no estádio

Uma grande festa no Estádio Mrsool Park, na cidade de Riyadh, foi realizada nesta terça-feira, 03 de janeiro, para receber o craque português pela primeira vez, desde que foi anunciado.

Cristiano Ronaldo conheceu as instalações do Al Nassr, foi apresentado para os torcedores e também deu declarações para a imprensa local e do mundo.

Com luzes nas cores amarela e azul, o cantor Ayed fez a festa para a torcida com direito à presença do craque. Porém, a arena não ficou lotada como esperado.

Cristiano fez exames no novo time e até postou cliques nas redes sociais, garantindo que está tudo OK para a estreia.

Confira a chegada de Cristiano no clube.

THE GOAT HAS ARRIVED 🐐 pic.twitter.com/bj2g0Qb0Ma — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

História do Al Nassr

O Al Nassr é um dos clubes de maior sucesso e destaque no Campeonato Saudita de Futebol, a primeira divisão do futebol no país árabe. Além de Cristiano Ronaldo, também há destaque para os brasileiros Luiz Gustavo e Anderson Talisca.

Com nove títulos do Campeonato da Arábia Saudita, o Al Nassr foi fundado em 1955, com o Príncipe saudita Abdul Rahman bin Saud Al Saud assumindo o controle do clube em 1960. Segundo o GOAL, ele morreu em 2004 mas o time saudita ainda recebe ajuda financeira da família real do país.

Por ter muito dinheiro nos cofres, o Al Nassr tem a possibilidade de passar na frente dos adversários e trazer grandes jogadores na história do futebol. Também já passaram pelo clube os atletas Giuliano, ex-jogador do Grêmio, Petros, Maicon Roque e o goleiro do Napoli, Ospina.

Já Vincent Aboubakar, responsável por marcar o gol da vitória de Camarões diante do Brasil, também está no time titular do Al Nassr.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022

Qual vai ser o salário de Cristiano Ronaldo no Al Nassr?

Com a transferência para a Arábia Saudita, o português Cristiano Ronaldo volta a assumir o topo da lista de jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, desbancando Mbappé, Messi e Neymar.

Segundo o UOL, o salário do atleta por ano vai ser de 200 milhões de euros, praticamente R$ 1,13 bilhão na cotação de dezembro.

Por mês, esse valor se torna R$ 94 milhões, também exuberante se comparado ao de outros jogadores, inclusive no Brasil em divisões inferiores. Por dia, segundo o UOL, esse valor vai ser de 548 mil euros, o mesmo que 3 milhões por dia.

Essa, entretanto, vai ser a primeira vez que Cristiano Ronaldo joga fora da Europa.

Carreira de Cristiano Ronaldo

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo coleciona títulos, memórias e recordes no futebol. O português começou a carreira nas categorias de base do Nacional, equipe da Ilha da Madeira.

Destaque no time, foi contratado para o Sporting, também de Portugal, em 1997. Ele só ganhou uma oportunidade no time profissional cinco anos depois. Em 2003, entretanto, Cristiano transferiu-se para o Manchester United, onde conseguiu olhares de todo o mundo com a sua atuação.

Na primeira passagem, Cristiano levantou a taça da Champions League na temporada 2007/08. Com o sucesso, foi para o Real Madrid, onde escreveu o seu nome na história e tornou-se um dos maiores ídolos do clube.

Cristiano também tem passagem pela Juventus e Manchester United, mas não foi bem sucedido. Agora, assinou com o Al Nassr. Pela Seleção de Portugal venceu uma Eurocopa e Liga das Nações.

