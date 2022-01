América-RN x Globo: onde assistir, horário e escalações – 19/01

Em confronto direto, as equipes de América-RN x Globo se enfrentam nesta quarta-feira, 19/01, a partir 15h (horário de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Potiguar na Arena América. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir online.

Quando é América-RN x Globo?

Na quarta rodada do Campeonato Potiguar, a partida começa às 15h desta quarta-feira (horário de Brasília), 19 de janeiro de 2022, na Arena América, na cidade de Natal, do estado do Rio Grande do Norte.

Onde assistir o jogo do América-RN x Globo hoje ao vivo?

O jogo não tem transmissão na TV. No entanto, os torcedores podem assistir a transmissão do confronto de hoje no Youtube da TV FNF , disponível tanto pelo computador como para aplicativo em Android e iOS

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube da TV FNF de graça para todo o Brasil

O elenco do América aparece em terceiro lugar com 6 pontos, isto é, o time venceu duas partidas e perdeu outra na competição pelas primeiras rodadas do Campeonato Potiguar. Agora, em confronto direto com o oponente, tem a chance de se igualar com o líder.

Enquanto isso, o time do Globo vem logo atrás na quarta posição com 4 pontos depois de vencer uma, empatar outra e perder também uma. Por isso, espera contar com o seu melhor desempenho para levar os três pontos para casa e garantir lugar nas primeiras posições do topo.

Escalações de América-RN e Globo:

Nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto desta quarta-feira.

Provável escalação de América-RN: Samuel Pires; Felipinho, Jean Pierre, Alexandre, Leozinho; Bebeto, Téssio, Allef, Elvinho; Zé Eduardo, Mayco Feliz

Provável escalação de Globo: André; Alessandro, Victor Souza, Mael; Judson, Fernando, João Aleluia, Hítalo, Romulo; Hiltinho, Adílio

