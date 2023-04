ASA x CRB ao vivo: onde assistir a final do Alagoano 2023

Saiba onde assistir ao jogo do ASA x CRB hoje. Foto: Reprodução Clicjeroen by Pixabay

O Campeonato Alagoano realiza a primeira partida da final da temporada neste sábado (01) entre ASA x CRB. O palco do confronto será o Estádio Fumeirão, em Arapiraca, com início às 16h (horário de Brasília). Quem vencer garante a vantagem na decisão pelo título estadual.

Este é apenas o primeiro jogo da final no Alagoano. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, 08 de abril, no mesmo horário.

Assistir jogo do ASA x CRB hoje ao vivo

O jogo do ASA x CRB hoje será transmitido na BAND (AL), no pay-per-view Nosso Futebol e no DAZN ao vivo neste sábado. A final do Campeonato Alagoano tem diferentes opções para o torcedor assistir.

Em todo o estado de Alagoas, a afiliada da Bandeirantes vai passar o confronto ao vivo e de graça. Basta sintonizar para curtir a transmissão. Mas para quem está acostumado a ver tudo na TV paga dá para ver no Nosso Futebol, pay-per-view por assinatura na Sky, Claro e DirecTV GO.

Já o serviço de streaming DAZN realiza a transmissão para todo o Brasil, mas só dá para acessar a plataforma quem é assinante, seja no computador ou aplicativos do celular ou tablet.

Como funciona o Campeonato Alagoano?

Apenas oito times disputam a primeira divisão do Campeonato Alagoano. Em turno único e pontos corridos, as equipes disputam sete rodadas onde os quatro primeiros avançam para as semifinais e o último é rebaixado para a segunda divisão.

A semifinal é jogada em ida e volta, assim como a final. Como o estado do Alagoas é pequeno, poucas equipes participam da primeira divisão. O torneio é disputado desde 1927, quando o CRB se tornou o primeiro campeão.

Hoje, o CSA é o maior campeão do estadual com 40 títulos. O CRB vem em segundo lugar com 32 títulos.

O que acontece em caso de empate na final do Alagoano 2023?

Se a soma dos dois placares na final entre ASA x CRB der empate, o regulamento do Campeonato Alagoano, organizado pela Federação Alagoana de Futebol, prevê a disputa de pênaltis para definir quem será o campeão da temporada no estadual, seguindo os critérios adotados pela International Board.

O mesmo acontece também na semifinal, de acordo com o regulamento. Não há prorrogação no Alagoano, muito menos o critério de desempate do gol fora de casa. Isso significa que as marcações dos times dentro e fora de casa possuem o mesmo valor.