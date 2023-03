Grupo do Flamengo na Libertadores e quem são os adversários na 1ª fase

Através de sorteio, a Conmebol definiu na última segunda-feira (27) todos os oito grupos da primeira fase na Libertadores. O atual campeão Flamengo está no grupo A ao lado do Racing, Aucas e Ñublense, onde se enfrentarão por seis rodadas em pontos corridos. Conheça os adversários do Flamengo e o que vem por aí na fase de grupos.

Flamengo está no grupo A da Libertadores 2023

O Flamengo terá na fase de grupos da Libertadores um grande desafio. Os três adversários são bons competidores e vem de resultados satisfatórios em seus campeonatos na última temporada.

O Racing teve a melhor campanha do Campeonato Argentina, enquanto o Aucas venceu o Equatoriano e o Ñublense também mostrou desempenho impecável dentro de campo no Campeonato Chileno, conquistando o segundo lugar na tabela.

O participante mais difícil para o Rubro-Negro sem dúvidas é o Racing. O clube argentino já foi campeão da Libertadores e está presente em praticamente todas as edições. Além disso, Guerrero, ex-jogador do Flamengo, faz parte do elenco. No Campeonato Argentino deste ano ocupa a quarta posição com 14 pontos.

Já Aucas e o Ñublense jogam o torneio sul-americano pela primeira vez. O primeiro ocupa a sexta posição no Campeonato Equatoriano com quatro pontos, enquanto o segundo está em 13º com oito.

O MENGÃO ficou no Grupo A da @LibertadoresBR com Racing (ARG), Aucas (EQU) e Ñublense (CHI)! Pra cima! 💪❤️🖤#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/VNOAtcaUUa — Flamengo (@Flamengo) March 28, 2023

Tabela de jogos na fase de grupos

As datas dos jogos na fase de grupos da Libertadores ainda não foram definidos pela Conmebol, mas o clube carioca já sabe qual será a ordem dos confrontos contra Racing, Aucas e Ñublense. A bola vai rolar entre 5 de abril até o dia 28 de junho.

O primeiro adversário do Flamengo será o Aucas, fora de casa. Depois, receberá o chileno Ñublense. Lembrando que os dois primeiros da classificação de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Confira a tabela dos jogos do Flamengo.

1ª RODADA:

Aucas x Flamengo

2ª RODADA:

Flamengo x Ñublense

3ª RODADA:

Racing x Flamengo

4ª RODADA:

Ñublense x Flamengo

5ª RODADA:

Flamengo x Racing

6ª RODADA:

Flamengo x Aucas

Quando é o sorteio das oitavas?

O sorteio das oitavas de final da Libertadores está marcado para 5 de julho, em Luque, no Paraguai, logo após o fim da sexta e última rodada na fase de grupos. Serão 16 classificados para as oitavas, a primeira etapa do mata-mata.

A Conmebol vai definir todos os jogos das oitavas e também o chaveamento até a final, ou seja, caso o Rubro-Negro se classifique para a etapa, também vai conhecer qual será o caminho que irá trilhar até a decisão em busca do tetracampeonato da Libertadores.

Os times serão divididos em dois potes, o primeiro com os líderes dos grupos e o segundo com times que ficaram em segundo lugar.

Quantas Libertadores o Flamengo tem?

Onde assistir os jogos do Flamengo?

A Copa Libertadores da América será transmitida na Globo, nos canais SporTV e ESPN, além das plataformas GloboPlay, Star Plus e Paramount+ ao vivo e com exclusividade.

Na TV aberta a Rede Globo será novamente a responsável. A emissora comprou os direitos de transmissão com a promessa de exibir sempre às quartas uma partida por semana dos principais clubes do Brasil. Já na TV paga, os canais SporTV e ESPN vão exibir as disputas.

Na internet, GloboPlay, Star+ e Paramount+ estão disponíveis para quem é assinante, tanto no computador como nos aplicativos em dispositivos móveis. Acesse o site de cada plataforma para se tornar usuário e assim ter acesso ao catálogo de filmes, séries e jogos de futebol exclusivos.

