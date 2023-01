Equipes disputam a quarta rodada do Campeonato Pernambucano nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo

Assistir o jogo do Náutico x Belo Jardim nesta quarta, dia 18/01

O Náutico busca a segunda vitória no Campeonato Pernambucano nesta quarta-feira, ao enfrentar o Belo Jardim pela quarta rodada da competição. O jogo do Náutico hoje vai começar às 19h (Horário de Brasília) no Estádio dos Aflitos, em Recife. Saiba como assistir ao duelo nesta quarta e todos os detalhes.

Transmissão jogo do Náutico hoje ao vivo

O jogo do Náutico hoje no Campeonato Pernambucano vai passar no canal Nosso Futebol e DAZN às 19h.

Disponível entre operadoras de TV por assinatura Sky, Claro e DirecTV GO, a emissora de futebol só pode ser acompanhado por torcedores que tem o canal pago entre a programação.

Para obter o pay-per-view, o torcedor deve entrar em contato com a operadora.

Outra opção para torcedores que estão em todos os estados do Brasil é a plataforma DAZN, disponível para assinantes no streaming. Dá para acessar no site e também no aplicativo por R$ 34,90 ao mês.

Náutico x Belo Jardim

O Náutico não faz um início de temporada como o torcedor gostaria. O elenco ocupa a sexta posição no Campeonato Pernambucano com 4 pontos, mas ocupa a zona de classificação para a segunda fase no mata-mata. Se vencer o jogo desta quarta-feira pode brigar pela parte de cima.

Escalação do Náutico: Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Denilson, Diego Matos; Jean Mangabeira, Mateus Cocão, Souza, Matheus Carvalho; Paul Villero e Júlio.

Do outro lado, o Belo Jardim vem de derrota para o Porto e por isso ocupa a última posição da tabela com apenas 1 ponto conquistado. O elenco tem duas derrotas e um empate apenas, ou seja, precisa vencer o embate contra o Náutico para se manter vivo na competição.

Escalação do Belo Jardim: Edvando; Vitor, Gustavo, Mineiro, Recife, Rivaldo; Bruno, João Danilo, Vitor Alagoano; Edmar e Thomays Fernando.

