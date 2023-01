Mudou? Saiba qual é a premiação do Paulistão em 2023

A temporada já começou no futebol brasileiro com os estaduais. O Paulistão 2023 reúne doze equipes em um torneio com quatro fases e a promessa de muita qualidade em campo. Ao fim, o vencedor leva para casa taça dourada e uma premiação em dinheiro.

Saiba quais são os valores do Campeonato Paulista e como é a competição.

Qual é a premiação do Paulistão 2023?

O campeão paulista de 2023 vai ganhar a taça dourada, medalhas representativas de ouro para jogadores e a comissão técnica e o principal: a premiação em dinheiro no valor de R$ 5 milhões.

Segundo o portal Terra, esse é o valor que o elenco campeão vai embolsar para os cofres. A premiação é a mesma do ano passado, quando o Palmeiras derrotou o São Paulo na final.

O Paulistão é o único que paga a quantia em dinheiro para o vencedor. O vice só fica com o troféu de segundo colocado e as medalhas de prata, sem premiação.

No regulamento criado pela FPF (Federação Paulista de Futebol), o valor da premiação não está presente, somente as medalhas e a taça.

Quais os grupos do Paulistão?

Doze equipes disputam o Campeonato Paulista de 2023 na primeira fase. Elas foram divididas em quatro grupos d quatro (A, B, C e D) onde se enfrentarão por onze rodadas em pontos corridos no mês de janeiro, fevereiro e março.

Quem ficar em primeiro e segundo lugar no grupo avança para as quartas de final. Os que não avançarem poderão disputar o Troféu do Interior.

GRUPO A: Santos, RB Bragantino, Botafogo SP e Inter de Limeira

GRUPO B: São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa

GRUPO C: Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento

GRUPO D: Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa

Final do Campeonato Paulista 2023

A final do Paulistão 2023 está agendada para os dias 02 e 09 de abril, com horário e locais a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol.

Os dois finalistas jogam ida e volta, ou seja, o melhor com a melhor campanha entre os dois vai jogar em casa. Serão dois domingos no mês de abril, pela primeira semana.

No ano passado, o São Paulo abriu o placar no Morumbi com 3 a 1, enquanto o Palmeiras deu a volta por cima e bateu o tricolor no Allianz Parque por 4 a 0 para conquistar o título da temporada.

