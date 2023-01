Saiba como assistir aos jogos do Vasco e Fogão no CazéTV. Foto: Reprodução / Twitter @Casimiro

Como assistir Campeonato Carioca no canal do Casimiro em 2023

Como assistir Campeonato Carioca no canal do Casimiro em 2023

Além de acompanhar o Mundial de Clubes na CazéTV, o torcedor também vai assistir jogos em que Vasco e Botafogo são mandantes do Campeonato Carioca pelo canal do Casimiro pela internet. Vascaínos e botafoguenses terão acesso de graça a alguns dos desafios dos clubes.

Para não perder nenhum lance, veja como assistir ao vivo.

Como assistir os jogos no canal do Casimiro pelo Youtube

O torcedor pode curtir os jogos do Vasco e do Botafogo em que são mandantes através do canal do Cazé no Youtube, durante o Campeonato Carioca de 2023.

Isso significa que o torcedor pode assistir apenas os duelos em que os dois times jogam em casa na competição estadual. Caso joguem fora, aí a disputa será transmitida em outros veículos de comunicação.

Para assistir é simples: basta acessar o Youtube, procurar por "Casimiro" ou "CazéTV", encontrar o canal indicado e clicar. No mesmo instante a opção do ao vivo estará disponível e, daí, é só acompanhar.

O canal do Cazé entre a plataforma está disponível tanto pelo navegador como pelo aplicativo no celular, tablet, computador e smartv.

Como assistir o canal do Casimiro na Twitch

O torcedor que quer assistir aos jogos do Vasco e do Botafogo online também tem a opção de assistir na Twitch, pelo Campeonato Carioca.

A plataforma de vídeos ao vivo está disponível de graça para todos os torcedores. Porém, os jogos das equipes vão ser apenas como mandante, ou seja, os confrontos em que Vasco e Botafogo disputam em sua casa.

Para encontrar o canal do Casimiro na Twitch é só entrar na plataforma, pelo navegador ou aplicativo, procurar por "Casemiro" ou "Casimito", clicar na primeira opção e assistir ao vivo o jogo.

O torcedor não paga nada para assistir aos jogos na Twitch. Para comentar no chat do canal é preciso se inscrever no canal do influenciador.

Jogos do Vasco no Carioca

O Vasco chega para disputar o Campeonato Carioca como favorito ao título. No sábado, 14 de janeiro, estreou diante do Madureira com empate sem gols.

O canal do Casimiro vai transmitir todos os duelos em que Cruz Maltino é mandante, ou seja, joga em casa. No total serão seis embates na Taça Guanabara.

Confira os jogos em que o canal do Casimiro vai transmitir na primeira fase.

Vasco 0 x 0 Madureira

Vasco x Botafogo

Segunda-feira, 23 de janeiro

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Vasco x Volta Redonda

Segunda-feira, 30 de janeiro

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Vasco x Resende

Quinta-feira, 02 de fevereiro

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Vasco x Boavista

Sábado, 25 de fevereiro

Horário: a definir

Vasco x Bangu

Quarta-feira, 8 de março

Horário: a definir

Jogos do Botafogo no Carioca

Na primeira rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Carioca em 2023, o Botafogo enfrenta o Audax em casa, ou seja, com transmissão do canal do CazéTV.

Serão sete jogos com exibição da plataforma online para todos os torcedores no Brasil. O Fogão busca o título, mas terá um longo caminho até a segunda fase.

Confira os jogos em que o Botafogo terá transmissão do canal do Cazé

Vasco x Botafogo

Segunda-feira, 23 de janeiro

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Botafogo x Madureira

Quinta-feira, 26 de janeiro

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Botafogo x Nova Iguaçu

Quarta-feira, 01 de fevereiro

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Botafogo x Bangu

Sábado, 11 de fevereiro

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Botafogo x Flamengo

Sábado, 25 de fevereiro

Horário: a definir (Horário de Brasília)

Botafogo x Portuguesa

Quarta-feira, 8 de março

Horário: a definir (Horário de Brasília)

Quem é Cazé?

Responsável pelos bordões "Meteu essa?" e "Elite!', Casimiro Miguel, de 28 anos, é o novo fenômeno da internet, além de ser considerado o maior streamer do Brasil. Torcedor fanático do Vasco, ele é também apresentador, jornalista, comentarista e youtuber.

Casimiro começou apresentando o programa do antigo Esporte Interativo chamado de 'EI Games' sobre esportes eletrônicos. Também participava do canal De Sola, no Youtube.

O jeito único de Casimiro logo chamou a atenção dos internautas. Ele começou em 2020, ainda na pandemia fazendo vídeos ao vivo para falar de futebol e também a reagir comentários e vídeos alheios da internet, além de contar sobre o seu cotidiano.

Hoje, Casimiro acumula milhões de inscritos na Twitch e no Youtube, somando mais de 6 milhões somente na sua conta principal da plataforma de vídeos.

Em 2022, Cazé e a equipe transmitiram a Copa do Mundo, com recorde de 6,9 milhões de visualizações na transmissão pelo Youtube. Em 2023 ele vai transmitir o Campeonato Carioca e o Mundial de Clubes com exclusividade..

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Casimiro Miguel (@casimiro)

LEIA TAMBÉM:

Quais são os critério de desempate do Paulistão 2023