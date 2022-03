Athletic Bilbao x Levante: onde assistir ao vivo e horário (07/03)

Athletic Bilbao x Levante se enfrentam hoje, a partir das às 17h, no Estádio de San Mamés. Válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, a transmissão vai acontecer no canal ESPN e streaming para assinantes. A seguir, confira os detalhes e onde assistir o jogo Athletic Bilbao x Levante hoje.

Onde assistir Athletic Bilbao x Levante

O jogo do Athletic Bilbao x Levante vai passar no canal ESPN 4 e no streaming Star +, a partir das 17h, pelo horário de Brasília, no Campeonato Espanhol de 2022.

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do portal (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Informações do jogo de hoje

Data: 07/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio de San Mamés

Onde assistir jogo de hoje: ESPN 4 e Star +

Últimos jogos Athletic Bilbao x Levante

19/11/2021 – Levante 0 x 0 Athletic – Campeonato Espanhol

04/03/2021 – Levante 1 x 2 Athletic – Copa do Rei

26/02/2021 – Levante 1 x 1 Athletic – Campeonato Espanhol

Confira como foi o último jogo do Athletic Bilbao x Levante.

Escalação de Athletic Bilbao e Levante

Athletic Bilbao: Unai Simón; Yuri, Vivian, Martínez, Lekue; Muniain, Dani García, Vesga, Berenguer; Sancet, Williams

Levante: Cardenas; Pier, Duarte, Cáceres; Miramón, Pepelu, Malsa, Son; De Frutos, Morales, Roger Martí

O Bilbao entra em campo nesta segunda-feira depois de perder para o Valencia na semifinal da Copa do Rei, sendo eliminado da semifinal para brigar pelo título. Agora, concentra todas as suas forças no Campeonato Espanhol já que está em oitavo lugar com 37 pontos. Agora, precisa da vitória para continuar subindo em busca da parte de cima.

Enquanto isso, o Levante está na lanterna do Campeonato Espanhol com 18 pontos, ou seja, contabiliza três vitórias, nove empates e catorze derrotas em toda a competição. Por isso, ainda sonha com a possibilidade de escapar da zona de rebaixamento e, quem sabe, ficar mais um ano na elite.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias do Campeonato Espanhol.