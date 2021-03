Atlético de Madrid x Real Madrid: onde assistir ao clássico – 07/03/2021

Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam neste domingo (07), no clássico da cidade de Madrid, a partir das 12h15(horário de Brasília), no Estadio Wanda Metropolitano, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo o clássico.

Atlético de Madrid x Real Madrid: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

Em primeiro lugar do Campeonato Espanhol está o Atlético de Madrid com cinquenta e oito pontos. Dessa maneira, o time de Diego Simeone pode aumentar a vantagem que possui se vencer o clássico deste domingo contra o seu maior rival, indo para sessenta e um. Em seu plantel, o treinador não possui nenhuma nova baixa.

Enquanto isso, o Real busca se igualar com o Barcelona na pontuação, com cinquenta e seis. Entretanto, mesmo se sair vitorioso hoje, ainda permanece em terceiro lugar, já que perde em saldo de gols para o adversário. Então, no jogo de hoje, Zidane não tem Sergio Ramos, Hazard, Carvajal e Mariano.

Possíveis escalações de Atlético de Madrid x Real Madrid

Possível Atlético de Madrid: Oblak; Felipe, Savic, Hermoso; Carrasco, Llorente, Koke, Trippier; Felix, Suarez, Correa.

Possível Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Vazquez, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Isco, Benzema.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

No domingo (27), o Atlético de Madrid venceu o Villarreal por 2 a 0 jogando fora de casa, enquanto o Real na segunda-feira (01) empatou com o Real Sociedad em casa.

