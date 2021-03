Jogos de hoje na TV: confira as partidas de domingo – 07/03/2021

O primeiro domingo de futebol do mês, dia 07 de março, traz jogos das mais variadas divisões tanto do futebol nacional quanto do internacional. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

No futebol brasileiro, os Campeonatos Estaduais seguem em todo vapor. Enquanto isso, o Campeonato Italiano apresenta o Milan em campo brigando pela liderança.

Copa do Brasil – Jogos de hoje na TV

A partida neste domingo (07) define quem será o vencedor da temporada 2020 na Copa do Brasil. Assim, no primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 1 a 0.

Palmeiras x Grêmio – 18h – Globo e Sportv

Copa do Nordeste – Jogos de hoje na TV

Pela primeira fase da competição, três jogos acontecem hoje. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

4 de Julho x Salgueiro – 15h30 – PPV do Nordeste

Santa Cruz x ABC – 16h – Fox Sports e PPV do Nordeste

Confiança x CSA – 20h – PPV do Nordeste

Paulistão –Jogos de hoje na TV

Nem todos os jogos possuem transmissão na TV, alguns estão disponíveis nos canais da Federação de cada estado. Então, saiba onde assistir ao vivo na TV.

Ituano x Mirassol – 11h – Sportv e Premiere

Corinthians x Ponte Preta – 11h – Premiere

Guarani x Bragantino – 15h – Sportv 2 e Premiere

Carioca –Jogos de hoje na TV

Nova Iguaçu x Madureira – 15h30 – PPV do Carioca

Fluminense x Portuguesa-RJ – 16h – PPV do Carioca

Botafogo x Resende – 20h15 – PPV do Carioca

Mineiro –Jogos de hoje na TV

Coimbra x Tombense – 10h – Premiere

Athletic x Boa – 15h – Premiere

Atlético-MG x Uberlândia – 20h30 – Premiere

Mato-Grossense – Jogos de hoje na TV

Ação x Dom Bosco – 10h – Globo (MT)

Pernambucano – Jogos de hoje na TV

Sete de Setembro x Náutico – Premiere

Potiguar – Jogos de hoje na TV

Américan-RN x Assu – Band (RN / AL)

Baiano – Jogos de hoje na TV

Vitória da Conquista x Bahia – 16h – TV Educativa da Bahia

Campeonatos Internacionais –Jogos de hoje na TV

Italiano

Roma x Genoa – 08h30 – Estádio TNT

Crotone x Torino – 11h30 – Estádio TNT

Fiorentina x Parma – 11h30 – Estádio TNT

Verona x Milan – 11h30 – Bandsports e Estádio TNT

Sampdoria x Cagliari – 14h – Band e Estádio TNT

Napoli x Bologna – 16h45 – Bandsports e Estádio TNT

Inglês

West Bromwich x Newcastle – 09h -ESPN Brasil

Liverpool x Fulham – 11h – ESPN Brasil

Manchester City x Manchester United – 13h30 – ESPN Brasil

Tottenham x Crystal Palace – 16h15 – ESPN Brasil

Espanhol

Huesca x Celta de Vigo – 10h – Star Hits 1

Atlético de Madrid x Real Madrid – 12h15 – Fox Sports

Real Sociedad x Levante – 14h30 – ESPN

Ath. Bilbao x Granada – 17h – Star Hits 1

Holandês

Ajax x Groningen – 08h15 – Fox Sports

Fortuna Sittard x PSV – 10h30 – Watch ESPN

Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Colônia x Werder Bremen – 11h30

Arminia x Union berlin – 14h

Escocês

Dundee United x Celtic – 09h – ESPN

Turco

Galatasaray x Sivasspor – 13h – DAZN

Russo

Dynamo de Moscow x Tambov – 10h30 – Band

Spartak x Krasnodar – 13h – Bandsports

Argentino

Velez x Boca Juniors – 21h30 – Fox Sports

