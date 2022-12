Horário do jogo do Atlético de Madrid hoje x Elche e transmissão - 29/12

Na volta do Campeonato Espanhol após a Copa do Mundo, saiba como assistir ao jogo entre Atlético de Madrid e Elche

Nesta quinta-feira, o Atlético de Madrid recebe o Elche pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, retomada da temporada após a Copa do Mundo do Catar. O jogo do Atlético de Madrid hoje vai ser às 17h30 (Horário de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano. Enquanto um busca a liderança, o outro quer escapar da lanterna. Saiba onde assistir ao jogo da La Liga hoje.

O canal ESPN, disponível na TV paga, e a plataforma de streaming Star +, vão transmitir o jogo do Atlético de Madrid hoje às 17h30 na rodada do Campeonato Espanhol.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid, na França

TV: ESPN

LiveStream: Star + (www.starplus.com) e no aplicativo disponível por assinatura

Para assistir ao jogo do Atlético de Madrid e Elche hoje o torcedor precisa ser assinante do Star +, plataforma de streaming da Disney por assinatura.

Disponível tanto no site como no aplicativo, o produto pode ser encontrado em diferentes pacotes. Dá para assistir tanto no celular como no tablet, no computador ou até na smartv, se o aparelho for compatível.

Além de futebol, o Star Plus também retransmite os canais do grupo Disney, além de filmes, séries e desenhos animados produzidos pela emissora.

Site: www.starplus.com

Em quinto lugar na tabela com 24 pontos, o Atlético de Madrid entra em campo nesta quinta-feira com o único objetivo: buscar os três pontos para entrar na zona de classificação da Champions League. O elenco comandado por Diego Simeone coleciona sete vitórias, três empates e quatro derrotas.

Do outro lado, o Elche é o lanterna da competição com apenas 4 pontos, ou seja, coleciona apenas quatro empates e dez derrotas. O grupo quer a primeira vitória no campeonato mas, diante de um forte oponente e fora de casa, terá que fazer de tudo para opor em campo.

O Atléti é o grande favorito no duelo desta quinta-feira por ter o melhor elenco entre os dois. Além disso, tem como principal objetivo alcançar a liderança, enquanto o Elche busca sair da lanterna.

Atlético de Madrid: Oblak; Hermoso, Giménez, Savic; Carrasco, Witsel, Lemar, Barrios, Llorente; Griezmann e João Felix.

Elche: Badía; Pallacios, Verdú, Pedro Bigas; Morente, Raúl Guti, Omar Mascarell, Clerc; Milla, Roger Martí e Boyé.

Três jogos serão disputados nesta quinta-feira, durante a décima quinta rodada do Campeonato Espanhol. Até o sábado, outros embates vão ser jogados para encerrar o ano de 2022.

Girona x Rayo Vallecano - 13h

Betis x Athletic Bilbao - 15h

Atlético de Madrid x Elche - 17h30

Sexta-feira (30/12):

Getafe x Mallorca - 13h

Celta de Vigo x Sevilla - 15h15

Cádiz x Almería - 15h15

Real Valladolid x Real Madrid - 17h30

Sábado (31/12):

Barcelona x Espanyol - 10h

Real Sociedad x Osasuna - 12h15

Villarreal x Valencia - 12h15

