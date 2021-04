Bologna x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações – 03/04

Bologna e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (03) a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara, em jogo da 29ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe liderada por Antonio Conte aumenta a vantagem na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Bologna x Inter de Milão: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo entre Bologna e Inter de Milão neste sábado (03) pelo Campeonato Italiano tem transmissão ao vivo em dois lugares:

Canal Sportv, na tv fechada. SKY: 39, CLARO/NET: 39, VIVO:339/539, OI TV: 39

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

Em 11º com trinta e quatro pontos, a equipe do Bologna tem como principal objetivo subir na tabela e, assim, garantir uma vaga em competições internacionais. Mas para isso acontecer, precisa também torcer por tropeços de seus adversários. Palacio, Hickey e Santander estão indisponíveis.

Em primeiro lugar no Campeonato Italiano está a Inter de Milão, com a vantagem em seis pontos com o segundo colocado. Portanto se vencer hoje e o Milan perder, aumenta para nove a diferença. Em seu plantel, Antonio Conte não pode contar com Vidal.

Possíveis escalações de Bologna x Inter de Milão

Possível Bologna: Skorupski; Danilo, Dijks, Tomiyasu, Soumaoro; Domínguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow.

Possível Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Perisic, Eriksen, Brozovic, Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

Últimos jogos

A equipe da Inter de Milão entrou em campo pela última vez no dia 14 de março pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, vencendo por 2 a 1 o Torino.

Do outro lado, o Bologna venceu o Crotone no sábado (20) de março por 3 a 2 na 28ª rodada.

