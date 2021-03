FOTOS: veja como ficou o novo escudo da Inter de Milão

A Inter de Milão divulgou o novo escudo que o clube usará neste ano de 2021, mas a partir da próxima temporada. Com um conceito mais “minimalista”, a ideia da equipe italiana foi modernizar sua identidade visual, assim como sua rival Juventus, e diminuir os elementos de seu símbolo.

Segundo comunicado oficial do clube, o novo logotipo do nerazzurro é uma releitura moderna do símbolo histórico da equipe. No entanto, a logotipo possui uma forma mais leve com o intuito de ser voltado às novas gerações para se integrar na era do entretenimento.

A campanha de divulgação buscou exaltar a conexão da Inter com a cidade de Milão, mas também reforça a ideia da expressão mundial do time.

Veja o novo escudo da Inter de Milão

Criado pelo Bureau Borsche, um dos mais importantes estúdios de design gráfico do mundo, o novo símbolo do clube permanece redondo. Mas agora, terá dentro do bordão as letras I e M em branco, iniciais do clube italiano. No entanto, o novo logotipo também faz referência a expressão inglesa ‘I am’ (eu sou). O clube também alterou as cores do novo escudo, agora apenas o preto, azul e branco aparecem.

“A Inter renova sua identidade visual para se abrir a um público cada vez mais digital e com consciência estética, para atingir alvos globais e diferentes faixas etárias, para se firmar como um ícone cultural e esportivo . O objetivo é tornar a marca Inter relevante e reconhecível não só pelos torcedores, mas também permitir que um público mais jovem e internacional se identifique com os valores de inclusão, estilo e inovação que caracterizam o Inter desde a sua fundação”. Afirma o clube por meio de comunicado oficial.

Mudanças no escudo

Ao longo dos anos, desde sua fundação em 1908, o escudo da Inter de Milão passou por diversas transformações. A última mudança ocorreu em 2014, quando o clube parou de utilizar a estrela em cima do brasão.

A tradicional estrela, simbolizava o décimo título italiano, conquistado na temporada de 1965/1966. No entanto, mesmo fora do escudo, ela ainda aparecia no uniforme de jogo.

Evolução do escudo da Inter ao longo da história (@Gazzetta_it). pic.twitter.com/24gaJGrIgZ — Calcionalizando (@calcionalizando) March 30, 2021

Embora o escudo da Inter de Milão tenha passado por diversas alterações ao longo das décadas, o clube sempre manteve a tradição de suas cores. Tanto azul como preto permanecem como intocáveis na caminhada da equipe desde sua origem no inicio do século XX.

