Jogadores da Juventus são banidos após flagra em festa clandestina

Os jogadores Paulo Dybala, Weston McKennie e Arthur foram punidos pela Juventus depois de serem flagrados em festa clandestina na última quarta-feira (31) na Itália. Em entrevista coletiva, o técnico Pirlo resolveu deixar os três jogadores de fora do clássico no sábado (03) contra o Torino pelo Campeonato Italiano. Então, confira o caso que rodou o mundo.

Jogadores da Juventus são apanhados em festa clandestina

Um episódio extracampo deixou torcedores e diretores da Juventus irados na última semana. Os jogadores Dybala e Arthur foram flagrados em uma festa na casa de McKennie na última quarta-feira (31), na Itália, após o toque de recolher e em plena zona vermelha, informou o Gazzetta Dello Sport.

Segundo a publicação, haviam mais de 20 pessoas na casa do meia da Velha Senhora. A polícia apareceu horas depois e multou os jogadores. Além disso, o jornal informa que outros jogadores também compareceram ao jantar antes da chegada da polícia.

O episódio gerou muita repercussão na mídia italiana, principalmente pela fase que vive o país com grandes números de casos e mortes após a segunda onda.

Pirlo tira jogadores da Juventus do clássico contra Torino

Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (02), o treinador Pirlo informou que McKennie, Arthur e Dybala estão fora do clássico contra o Torino, um dos maiores no futebol italiano. Depois de violarem as regras anti-COVID do país, o comandante decidiu tomar uma lição, deixando-os fora.

Além disso, o jornal Gazzeta Dello Sport garantiu que a Juventus também aplicará multa nos jogadores.

“Os três jogadores envolvidos no episódio de algumas noites atrás não serão chamados para o jogo de amanhã. Dito isso, vamos falar sobre o Derby”. – acrescentou Pirlo em coletiva pela Juventus.

Paulo Dybala se desculpa após festa clandestina em pandemia

Através de post em seu Instagram, o atacante Dybala se desculpou sobre o ocorrido na última semana. Segundo o jogador, a ocasião foi simplesmente um jantar, e não uma festa.

“Eu sei que em um momento tão difícil no mundo teria sido melhor para o cobiçoso. Não se engane, mas eu estava errado em ficar fora para jantar. não foi uma festa, mas eu estava errado de qualquer maneira e peço desculpas”.

