Braga x Benfica: onde assistir ao jogo do Campeonato Português (21/03)

Braga e Benfica se enfrentam neste domingo (21) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio de Braga, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Português. Ambas as equipes precisam do resultado para continuar na briga pela liderança. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Braga x Benfica: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 461

OI TV: 111

Como chegam as equipes para a partida?

A equipe do Braga aparece em terceiro lugar com cinquenta pontos. Então, com o propósito de tomar a liderança, precisa vencer o confronto de hoje para continuar com o bom desempenho e, assim, alcançar o topo. Em seu plantel, não possui novas baixas.

Enquanto isso, o Benfica vem logo atrás, em 4º com quarenta e oito. O time comandado por Jorge Jesus quer de qualquer maneira vencer o Campeonato Português mas, para isso, tem que torcer também por tropeços de seus rivais na tabela. Então, no jogo deste domingo, somente André Almeida está indisponível.

Possíveis escalações de Braga x Benfica

Possível Braga: Matheus; Tormena, Bruno, Borja, Esgaio; Lucas Piazon, Elmusrati, Fransérgio, Galeno; Horta, Abel Ruiz.

Possível Benfica: Helton; Lucas Veríssimo, Gonçalves, Otamendi, Grimaldo; Weigl, Taarabt, Rafa, Pedrinho; Waldschmidt, Seferovic.

As equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana passado. No sábado (13), o Benfica venceu o Boavista por 2 a 0 em partida da 23ª rodada do Campeonato Português. No domingo (14), o Braga ficou no empate em 2 a 2 com o Famalicão.

