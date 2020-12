Brasil x Equador: onde assistir ao amistoso de seleções (01/12)

A Seleção Brasileira Feminina recebe nesta terça-feira (01), às 21h30, o Equador, em amistoso, realizado no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Ademais, saiba onde assistir ao jogo do Brasil.

Depois de golear por 6 a 0 o time equatoriano na semana passada, a seleção da casa chega confiante para a segunda partida preparatória, assim, a última deste ano. Entretanto, é importante ressaltar que os jogos são preparações para os Jogos Olímpicos de 2021.

Brasil x Equador: onde assistir?

O jogo amistoso entre Brasil x Equador possui transmissão do canal Sportv, na tv fechada, às 21h30 (Horário de Brasília).

Como está a equipe do Brasil na temporada?

Depois de jogar o Torneio Internacional da França contra Holanda, França e Canadá, a equipe feminina retornou ao país natal para disputar dois jogos que servem principalmente como preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Este é o último jogo do ano do Brasil Feminino.

A primeira partida, realizada na última sexta-feira (27) na Neo Química Arena, contou com um placar elástico em favor da Seleção Brasileira, por 6 a 0. Agora, as equipes entram em campo mais uma vez.

Primeiramente, a ideia principal era de jogar contra a Argentina. Mas, devido as circunstâncias da pandemia e a falta de logística, a AFA, Associação de Futebol Argentino, escolheu adiar os amistosos e assim, a CBF definiu que a Seleção do Equador seria o oponente.

QUE VITÓRIA! #GuerreirasdoBrasil fazem cinco no segundo tempo e goleiam @LaTri por 6 a 0 na NeoQuímica Arena! 🇧🇷 6-0 🇪🇨 | #BRAxEQU pic.twitter.com/KLisYMxxuS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 28, 2020

Possível escalação de Brasil x Equador

É provável que Pia, a técnica da Seleção, repita a mesma escalação do último jogo. Assim, a intenção é analisar e testar possíveis elencos para competições.

Marta segue fora por testar positivo para covid-19, tendo Camila, do Avaí/Kindermann, como a sua substituta.

Provável Brasil: Bárbara, Bruna Benites, Erika, Rafaelle, Tamires; Andressa Alves, Luana, Formiga, Adriana; Ludmila e Debinha.

Ademais, Emilly Lima, ex-treinadora do Santos e também da Seleção Brasileira Feminina, também deve utilizar a mesma formação para enfrentar o Brasil, trocando algumas peças no ataque.

Provável Equador: Moran; Pachito, Lomas, Fajardo, Real; Gracia, Lattanzio, Flores (Aguirre), Baquerizo, Charcopa; Riera (Emily Rosa).