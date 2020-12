Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 23ª rodada

A 23ª rodada do Brasileirão chegou ao fim na noite desta segunda-feira (30), depois de dois jogos. Devido as eleições municipais realizadas em algumas cidades do país, não houve partidas no domingo. Ademais, veja como está a classificação.

Pelo Brasileirão, o São Paulo venceu fora de casa e conseguiu diminuir para apenas um ponto a diferença com o líder Galo, mas lembrando que possui dois jogos a menos. Já o Flamengo não jogou esta rodada devido ao confronto pela Libertadores no meio da semana.

Como fica a tabela do Brasileirão?

Abrindo a rodada, o Atlético-MG recebeu o Botafogo no Mineirão, na quarta-feira (25). Por 2 a 1, o time mineiro superou o carioca e segue na liderança com folga, tendo quarenta e dois pontos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Também na quarta, o Corinthians venceu o Coritiba, fora de casa, no Paraná, por 1 a 0. A equipe espera seguir vencendo, já que quer se manter longe da zona de rebaixamento. Com vinte e nove pontos, está em 11º na classificação do Brasileirão.

No sábado (28), o Palmeiras fez bonito em casa, no Allianz Parque. Por 3 a 0, o alviverde ganhou do Athletico-PR. Com o resultado positivo, assim, o Verdão sobe para o 5º lugar, com trinta e sete.

A tarde de sábado também foi boa para o Santos, que goleou o Sport por 4 a 2 na Vila Belmiro. Dessa maneira, está em 6º, com trinta e sete pontos.

Ademais, fechando a lista dos paulistas, o São Paulo também se deu bem nesta rodada. Por 3 a 1, jogando na Fonte Nova, adquiriu a vitória contra o Bahia. Sendo assim, sobe para a vice-liderança, com quarenta e um pontos. Entretanto, é importante ressaltar que o tricolor possui dois jogos a menos.

O Internacional tropeçou diante do Atlético-GO. Depois de perder duas seguidas, o time gaúcho conseguiu empatar sem gols. Assim, desce para a 4ª posição, com trinta e sete pontos.

Ademais, a partida entre Grêmio e Flamengo não aconteceu nesta rodada. Entretanto, a data ainda não foi remarcada.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 Atlético-MG – 42 pontos

2 São Paulo – 41 pontos

3 Flamengo – 39 pontos

4 Internacional– 37 pontos

5 Palmeiras – 37 pontos

6 Santos –37 pontos

7 Grêmio – 37 pontos

8 Fluminense – 36 pontos

9 Fortaleza – 29 pontos

10 Ceará – 29 pontos

11 Corinthians– 29 pontos

12 Athletico-PR – 28 pontos

13 Bahia – 28 pontos

14 Atlético Goianiense – 28 pontos

15 Bragantino – 27 pontos

16 Sport – 25 pontos

17 Vasco – 24 pontos

18 Coritiba– 20 pontos

19 Botafogo – 20 pontos

20 Goiás – 16 pontos

Jogos da 24ª rodada do Brasileirão

Todavia, nesta rodada que inicia-se na quarta-feira (02), indo até a próxima segunda-feira (07), todos os vinte times jogam. Então, confira quando e com quem o seu clube do coração joga.

Quarta:

Fortaleza x Corinthians – 21h30

Sábado:

Botafogo x Flamengo – 17h

Fluminense x Athletico-PR – 19h

Bahia x Ceará – 19h

Coritiba x Bragantino – 21h

Domingo:

Santos x Palmeiras – 16h

Grêmio x Vasco – 16h

Atlético-MG x Internacional – 18h15

São Paulo x Sport – 20h30

Segunda:

Atlético Goianiense x Goiás – 20h