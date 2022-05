Bundesliga: onde assistir jogo do Bayern de Munique x Stuttgart de graça

Buscando escapar da zona de rebaixamento, o Stuttgart visita o já campeão Bayern de Munique neste domingo, a partir das 12h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela 33ª rodada do Campeonato Alemão, a penúltima da temporada. Confira a seguir onde assistir o jogo do Bayern de Munique hoje.

Onde assistir o jogo do Bayern de Munique x Stuttgart?

O jogo entre Bayern de Munique e Stuttgart hoje será transmitido ao vivo no OneFootball, a partir das 12h30, pelo horário de Brasília.

O torcedor só vai poder acompanhar a partida do Campeonato Alemão neste domingo pelo serviço de streaming OneFootball, disponível de maneira gratuita pelo celular ou também no computador.

Para assistir o jogo do Bayern pelo celular ou tablet basta baixar através da loja de aplicativo o OneFootball, procurar pelo jogo que quer assistir e curtir todos os lances ao vivo.

Outra opção é pelo computador. O torcedor só precisa buscar o confronto no site (www.onefootball.com) e assistir como e onde quiser.

Informações do jogo do Bayern de Munique x Stuttgart hoje:

Data: 08/05/2022

Horário: 12h30

Local: Allianz Arena, em Munique

Onde assistir: OneFootball

Bayern de Munique e Stuttgart no Campeonato Alemão

Já consagrado como campeão alemão, o Bayern de Munique entra em campo neste domingo somente para cumprir a tabela do Campeonato Alemão, ou seja, o resultado não vai interferir em nada mais para o Bayern. O único desejo do torcedor neste momento é continuar ganhando pontos para aumentar o seu saldo, que é de 24 vitórias, 3 empates e 5 derrotas com 75 pontos.

Do outro lado, o Stuttgart tem uma missão importante no jogo de hoje. Em 16º com 29 pontos, os visitantes precisam da vitória para escapar da zona de rebaixamento neste finalzinho de temporada. Porém, além de vencer, precisa torcer por tropeços do Hertha Berlim e Augsburg daqui para frente para se salvar.

Prováveis escalações do jogo do Bayern de Munique hoje:

Escalação do Bayern de Munique: Neuer; Stanisic, Nianzou, Hernandez, Davies; Kimmich, Musiala, Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann

Escalação do Stuttgart: Muller; Mavropanos, Anton, Ito; Fuhrich, Endo, Karazor, Sosa; Tomas, Kalajdzic e Marmoush. Técnico: Pellegrino Matarazzo

Retrospecto de Bayern de Munique x Stuttgart

Stuttgart 0 x 5 Bayern de Munique (Campeonato Alemão)

Bayern de Munique 4 x 0 Stuttgart (Campeonato Alemão)

Stuttgart 1 x 3 Bayern de Munique (Campeonato Alemão)

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os dois times.