Bayer Leverkusen x Hertha Berlin (29/11): onde assistir ao jogo

Bayer Leverkusen e Hertha Berlin se enfrentam neste domingo (29), às 11h30, pela nona rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga, na Bay Arena. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo. Se vencer, o Leverkusen sobe para a segunda posição, com vinte e um pontos, já que o Borussia Dortmund tropeçou e todos os demais times já jogaram. Enquanto isso, o time de Berlin busca a recuperação para subir na classificação.

Bayer Leverkusen x Hertha Berlin: onde assistir?

A partida entre Bayer Leverkusen e Hertha Berlin possui transmissão da Band, na tv aberta, às 11h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma Onefootball.

Como estão as equipes na temporada?

Com dezoito pontos, o Leverkusen precisa vencer este confronto já que, assim, sobe da 4ª posição para a vice-liderança, com vinte e um. Ao todo, soma cinco vitórias e três empates.

Na Liga Europa, está em segundo lugar do grupo C, com nove pontos, empatado com Slavia Praga.

Enquanto isso, o Hertha Berlin ocupa o 13º lugar, com apenas oito pontos. Dessa maneira, venceu duas vezes, empatou uma e perdeu cinco.

Possíveis escalações de Bayer Leverkusen x Hertha Berlin

Santiago Arias, Paulinho, Sven Bender, Palacios e Charles Aránguiz são as baixas da equipe para este jogo, confirmadas pelo técnico Peter Bosz em coletiva ao site oficial. Já Edmond Tapsoba está fora por covid.

Provável Leverkusen: Hradecky; L Bender, Dragovic, Tah, Sinkgraven; Wirtz, Baumgartlinger, Amiri; Bailey, Diaby, Alario.

Entretanto, para o time da capital, apenas Cordoba e Santiago Ascacíbar não estão disponíveis.

Provável Hertha: Schwolow; Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt Stark, Darida, Guendouzi, Cunha; Lukebakio, Piatek.

Confira todos os jogos da rodada do Alemão

Ademais, além do confronto entre Bayer Leverkusen x Hertha Berlin, outros oito jogos também acontecem.

Wolfsburg 5 x 3 Werder Bremn

Augsburg 1 x 1 Freiburg

RB Leipzig 2 x 1 Arminia

Borussia Dortmund 1 x 2 Colonia

Stuttgart 1 x 3 Bayern de Munique

Union Berlin 3 x 3 Frankfurt –

Monchengladbach 4 x 1 Schalke 04

Mainz x Hoffenheim -14h