A quarta rodada da Liga Europa encerrou-se na tarde desta quinta-feira (26) com resultados que mexeram ainda mais na classificação dos doze grupos que disputam o tão esperado título internacional. Ademais, saiba quais foram os resultados.

O inglês Arsenal garantiu a classificação antecipada, já que possui seis pontos de diferença para o segundo e terceiro colocado. Além disso, Leicester, Hoffenheim e Roma também garantiram a vaga até a segunda fase.

Arsenal e Leicester se classificam na Liga Europa

O Arsenal venceu fora de casa o Molde, por 3 a 0, disparou na liderança do grupo B e, assim, garantiu a classificação com duas rodadas de antecedência, tendo seis pontos de vantagem sob o clube norueguês e também o terceiro colocado.

Por outro lado, o Leicester saiu perdendo para o Braga, mas virou o placar em 3 a 3, garantindo um ponto pelo grupo G, sendo dez na conta. Assim, o time inglês continua em primeiro lugar, e ainda por cima, garantiu a classificação antecipadamente.

Enquanto isso, o Tottenham também venceu na Liga Europa. Por 4 a 0, a equipe londrina superou o Ludogorets, mantem-se em segundo lugar, com nove pontos no grupo J, chegando perto de avançar para a próxima fase. Se vencer o LASK Linz na rodada que vem, está dentro.

Roma garante classificação para a segunda fase da Liga Europa

O Milan entrou em campo nesta quinta querendo a vitória, já que assim tornaria-se líder do grupo H e contaria com certa vantagem para avançar. Mas, acabou no empate com o Lille, por 1 a 1, seguindo na vice-liderança por um ponto de diferença. Agora, o time de Milão precisa vencer as próximas duas rodadas se quiser a vaga.

A Roma saiu classificada nesta quinta para a fase dos 32 times da Liga Europa. Por 2 a 0, venceu o Cluj fora de casa pelo grupo A e mantem-se líder, com dez pontos, três a mais que o vice e seis do terceiro.

Enquanto isso, o Napoli também garantiu a vitória no grupo F. Por 2 a 0, superou o Rijek em casa, com grandes homenagens à Diego Maradona, ídolo napolitano que morreu na última quarta-feira (25) aos 60 anos. Dessa maneira, ocupa a primeira posição, com nove pontos.

Espanhóis em caminhos difíceis

Para o Villarreal, um empate em 1 a 1 contra o Maccabi contribuiu para continuar na liderança do grupo I, com dez pontos, ou seja, três de diferença para o time de Israel, em segundo lugar. Se vencer a próxima partida contra o Sivasspor, está classificado.

Já o Real Sociedad tropeçou diante do AZ Alkmaar e ficou no empate sem gols pelo grupo F. Dessa forma, continua na vice-liderança, com sete pontos, transformando a jornada um pouco mais difícil.

O Granada venceu o Omonia por 2 a 1. Líder do grupo E, com dez pontos, o time espanhol precisa vencer os dois jogos restantes se quiser permanecer na ponta da tabela e avançar na competição.

Hoffenheim vence e também garante vaga

Ao superar por 2 a 0 o Slovan Liberec, fora de casa, o Hoffenheim carimbou o passaporte para a segunda fase da Liga Europa. Em primeiro lugar, com doze pontos, o time alemão tem vantagem por três pontos do segundo colocado e nove para o terceiro.

Todos os resultados da Liga Europa

Ademais, confira todos os resultados da quarta rodada pela fase de grupos da Liga Europa.

Maccabi Tel Aviv 1 x 1 Villarreal

AEK Atenas 0 x 3 Zorya

CSKA 0 x 0 Feyenoord

Wolfsberg 0 x 3 Dínamo Zagreb

Slovan Liberec 0 x 2 Hoffenheim

Gent 0 x 2 Estrela Vermelha

Qarabag 2 x 3 Sivasspor

CSKA Sofia 0 x 1 Young Boys

LASK Linz 0 x 2 Antwerp

Sparta Praga 4 x 1 Celtic

Nice 1 x 3 Slavi Praga

PSV 3 x 2 PAOK

Standard Liège 2 x 1 Lech

Rangers 2 x 2 Benfica

Bayer Leverkusen 4 x 1 Hapoel Beer Sheva

Dundalk 1 x 3 Rapid Viena