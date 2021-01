Bayern de Munique x Mainz: onde assistir e possíveis escalações (03/01)

Buscando retomar a liderança do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe o Mainz neste domingo (03), às 14h, pela décima quarta rodada na Allianz Arena. Depois de ver o RB Leipzig assumir o topo da tabela, a equipe de Lewandowski precisa do resultado positivo para ocupar novamente o cargo mais alto da classificação. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Bayern de Munique x Mainz: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 14h (Horário de Brasília).

Bayern quer a liderança da Bundesliga

Em segundo lugar, com trinta pontos, o time de Munique precisa vencer se quiser assumir novamente a liderança da Bundesliga. Com uma vitória, pula para trinta e três pontos, ou seja, vantagem de dois pontos. Ademais, na Champions League, vai enfrentar a Lazio pelas oitavas de final.

Enquanto isso, a situação para o Mainz não é das melhores. Em 17º, com apenas seis pontos, a equipe luta para sair da zona de rebaixamento. Entretanto, mesmo se ganhar do rival hoje, continua na degola, acumulando pontos apenas.

Possíveis escalações de Bayern de Munique x Mainz

Ao técnico Flick, muitos desfalques. Entre eles, estão Coman, Marc Roca e Nianzou. Por outro lado, Bouna Sarr, Javi Martínez e Goretzka estão disponíveis para jogar depois de recuperarem-se de lesões.

Provável Bayern de Munique: Neuer; Sule, Boateng, Hernandez, Alaba; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller Davies; Lewandowski.

Do outro lado, Pierre Kunde Malong, Öztunali, Niklas Tauer e Nebel estão todos machucados.

Provável Mainz: Zentner; St. Juste, Fernandes, Hack; Burkardt, Barreiro, Latza, Boetius, Brosinski; Mateta, Quaison

Confira os jogos da rodada do Campeonato Alemão

Além disso, a décima quarta rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.

Arminia 0 x 1 Borussia Monchengladbach

Colônia 0 x 1 Augsburg

Hoffenheim 1 x 3 Freiburg

Werder Bremen 0 x 2 Union Berlin

Eintracht Frankfurt 2 x 1 Bayer Leverkusen

Stuttgart 0 x 1 RB Leipzig

Hertha Berlin 3 x 0 Schalke 04

Borussia Dortmund x Wolfsburg -11h30