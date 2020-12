Champions League 2020/21: veja os confrontos das oitavas de final

Os confrontos das oitavas de final na Champions League 2020/21 estão definidos. Em sorteio realizado na manhã desta segunda-feira (14) pela UEFA, em evento virtual na Suíça, o duelo que mais chamou a atenção foi PSG e Barcelona, em reencontro de Neymar e Lionel Messi. Ademais, confira todos os jogos.

A fase eliminatória acontece nos dias 16, 17, 23 e 24 de fevereiro de 2021, sendo os dias 9, 10, 16 e 17 de março a volta. Então, é importante lembrar que equipes que passaram em primeiro lugar possuem a vantagem de decidir em casa.

Como funciona o sorteio das oitavas?

Os dezesseis times foram divididos em dois potes, oito em cada um. No pote 1, os primeiros colocados de cada grupo. No 2, os que terminaram em segundo.

As regras são: o time de um pote joga contra o do outro pote, clubes do mesmo país e equipes que fizeram parte do mesmo grupo não podem se enfrentar. Ou seja, a Juventus não pode enfrentar Lazio, Barcelona ou Atalanta.

Confira todos os confrontos da Champions League 2020/21

Um dos jogos que mais chamou a atenção dos torcedores foi PSG e Barcelona, principalmente pelo encontro entre Lionel Messi e Neymar. Além disso, o inesquecível 6 a 1 em 2017 também marcou o histórico entre as duas equipes.

O atual campeão, Bayern de Munique, encontra a Lazio, enquanto o Atlético de Madrid encara o Chelsea. Para o Real Madrid, o desafio da vez é a Atalanta.

Os jogos serão realizados nos dias 16, 17, 23 e 24 de fevereiro de 2021, e os de volta em 9, 10, 16 e 17 de março. Enquanto isso, o sorteio para a fase das quartas acontece no dia 19 de março.

Borussia Mönchengladbach x Manchester City

Lazio x Bayern de Munique

Atlético de Madrid x Chelsea

RB Leipzig x Liverpool

Porto x Juventus

Barcelona x Paris Saint-Germain

Sevilla x Borussia Dortmund

Atalanta x Real Madrid