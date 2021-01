Huntelaar deixa o Ajax e retorna ao Schalke 04 em momento de crise

O Schalke 04 anunciou na tarde desta terça-feira (19) o retorno do atacante Klaas-Jan Huntelaar, de 37 anos, ao time alemão depois de três temporadas jogando pelo Ajax. O holandês, novo dono da camisa 21, assinou contrato com os azuis reais até o fim da temporada. Então, conheça um pouco sobre Huntelaar.

Conheça Klaas-Jan Huntelaar

O holandês de 37 anos começou bem cedo nas categorias de base de equipes de seu país natal. Em 2000, chegou até o PSV, onde dois anos depois teve a sua primeira oportunidade no time profissional. Entretanto, deste ano até 2004, Huntelaar teve passagens por De Graafschap, PSV, Apeldoorn e Heerenveen.

Até que, em 2006, chegou ao Ajax. Lá, conseguiu fazer o seu nome no futebol europeu, rendendo-lhe o passaporte para o Real Madrid em 2009 e Milan na temporada seguinte. Foi então que, em 2010, chegou aos Azuis Reais.

No Schalke 04 fez história. Conquistou o título da Copa da Alemanha em 2011, além de feitos incríveis ao lado de jogadores experientes e um elenco inegavelmente bom. A jornada seguiu até 2017, quando assinou novamente com o Ajax, retornando ao lugar onde tudo começou.

Holandês retorna ao time do Schalke 04

O atacante é considerado um ídolo da torcida do Schalke, tanto pelo título conquistado quanto pelo amor que sempre declarou pelo clube dentro e fora de campo. Agora, em momento crítico em que está ameaçado de cair para a segunda divisão, Huntelaar retorna com o propósito de ajudar o elenco a se recuperar.

Ao todo, foram 240 jogos oficiais pelo time dos mineradores, marcando 126 gols e 35 assistências. Em entrevista ao site oficial, o jogador mostrou-se ansioso pela estreia e garantiu que vai trabalhar duro para manter o time na primeira divisão seja como for.

“Precisamos vencer jogos e fazer gols para subir na tabela. Eu quero fazer minha parte no clube ficando acordado. O Schalke pertence à Bundesliga e é nossa responsabilidade garantir que permaneçamos aqui”.

👕 240 games

⚽ 126 goals

🅰️ 35 assists And he's back for more 🏹🏠#S04 | #Hunter21 pic.twitter.com/M7SLrAFPNY — FC Schalke 04 (@s04_en) January 19, 2021

Schalke atingiu a marca 30 partidas sem vencer

Na temporada 2020/21, o Schalke não começou com o pé direito. Em janeiro, a equipe azul atingiu a marca de 30 jogos sem vencer na Bundesliga. No entanto, a última vez que teve uma vitória foi em 17 de janeiro de 2020, ou seja, quase um ano sem vitórias.

Foi então que, no dia 9 de janeiro, pela décima quinta rodada da competição, o Schalke venceu o Hoffenheim por 4 a 0 em casa, na Veltins Arena. Neste momento, ocupa a lanterna do campeonato, com sete pontos, empatado assim com o Mainz.

Próximo jogo

Ademais, o Schalke entra em campo amanhã (20), às 14h30, pela décima sétima rodada da Bundesliga, contra o Colônia, na Veltins Arena.