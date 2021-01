Schalke 04 x Bayern de Munique: onde assistir e escalações (24/01)

Em duelo de líder e lanterna, Schalke 04 e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (24), às 11h30, na Veltins Arena, pela décima oitava rodada do Campeonato Alemão. Enquanto um precisa dos três pontos para escapar da zona de rebaixamento, o outro pode aumentar a vantagem na ponta. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Schalke 04 x Bayern de Munique: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Band, na tv aberta, às 11h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do aplicativo Onefootball.

Possíveis escalações de Schalke 04 x Bayern de Munique

A equipe anfitriã possui uma grande lista de desfalques. Boujellab, Ludewig, Paciencia e Skrzybski não aparecem no plantel e por isso estão fora do confronto de hoje. Ademais, Huntelaar e Schöpf, mesmo com alguns problemas musculares, podem estar de volta no elenco.

Possível Schalke: Fährmann; Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac; Mascarell, Serdar; Raman, Uth, Harit; Hoppe.

Ao Bayern, o meia Tolisso é a principal baixa da equipe bávara por problemas musculares. Para arriscar, o treinador Flick decidiu não utilizá-lo. Tanguy Nianzou e Malik Tillman também continuam indisponíveis por lesão.

Possível Bayern de Munique: Neuer; Boatend, Pavard, Hernandez, Alaba; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

Como estão as equipes nesta temporada?

O Schalke 04 é o lanterna da competição. Em 18ª posição com sete pontos, o time azul venceu apenas um jogo, empatou quatro e perdeu doze. Dessa maneira, a equipe azul entra em campo precisando vencer de qualquer maneira. Garantindo os três pontos, empata com o Mainz, também com dez.

Enquanto isso, o Bayern também ocupa a ponta da tabelas, mas na liderança. Com trinta e nove pontos, o time bávaro tem a chance de aumentar a distância com os adversários que também brigam pela primeira posição, ou seja, abre vantagem de sete pontos contra o Leipzig, vice-líder.