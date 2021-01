Champions League 2021: o que sabemos sobre a competição

A Champions League, uma das maiores competições de futebol do mundo, dá o pontapé inicial nas fases eliminatórias da temporada 2020/21 em fevereiro. Ao todo, dezesseis equipes disputam o título mais importante da Europa. Se você, torcedor, está ansioso para acompanhar e torcer em todos os jogos, confira então as principais informações da competição que reunimos para você.

Como vai ser a Champions League 2020/21?

Na temporada anterior, as quartas e semis foram realizadas em apenas uma partida. Isso porque a pandemia do coronavírus atingia diferentes países em grande escala, tendo que paralisar todos os eventos esportivos. Somente em agosto a Champions retornou sem público e com todos os protocolos de segurança necessários para a realização da parte final.

Diferente do modelo passado, a UEFA retoma o sistema tradicional este ano, com jogos de ida e volta nas fases eliminatórias da competição, portanto cada equipe joga duas vezes, sendo realizado o sorteio pela própria entidade para definir quem joga contra quem e quais times decidem em casa. Além disso, o Comitê Executivo da UEFA decidiu que até cinco substituições serão permitidas.

É importante ressaltar também que os jogos são realizados de portões fechados, já que ainda existe o alto risco de contagem em aglomerações.

Onde será a final da Champions 2020/21?

Com o campeonato tomando mudanças na temporada anterior devido à pandemia, a UEFA decidiu realizar a final em 29 de maio de 2021 no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, local escolhido para sediar no ano passado. Entretanto, ainda não se sabe se haverá ou não público, principalmente pela pandemia do covid-19 ainda atingir toda a Europa.

O estádio tem capacidade para 70.000 pessoas, recebendo jogos de Seleções e equipes turcas como Istambul, Galatasaray, İstanbul Başakşehir e Beşiktaş. Incrivelmente, este também foi o local da final de 2004/05, entre Liverpool e Milan com o resultado de 3 a 3, dando o título europeu aos ingleses nos pênaltis.

Quando começam as oitavas da Champions League?

De acordo com as informações da UEFA, as fases eliminatórias não sofrem alterações em suas datas. Portanto as oitavas estão marcadas para acontecerem nos dias 16, 17, 23 e 24 de fevereiro de 2021, e os de volta em 9, 10, 16 e 17 de março.

Enquanto isso, o sorteio realizado pela própria entidade para definir as quartas de final acontece no dia 19 de março.

Então, confira os confrontos das oitavas de final

Dezesseis equipes disputam em dois jogos a classificação para as quartas de final da Champions League. Ademais, todas elas passaram pelas seis rodadas da fase de grupos e classificaram-se no primeiro e em segundo lugar. Então, confira a seguir todos as oito partidas.

Borussia Mönchengladbach x Manchester City

Lazio x Bayern de Munique

Atlético de Madrid x Chelsea

RB Leipzig x Liverpool

Porto x Juventus

Barcelona x Paris Saint-Germain

Sevilla x Borussia Dortmund

Atalanta x Real Madrid

Onde assistir aos jogos?

Aqui no Brasil, o torcedor pode acompanhar os confrontos da UEFA Champions League ao vivo nos canais TNT e Space na tv fechada, transmitidos pela TNT Sports, antiga Esporte Interativo, também pelo Facebook oficial da marca e através da plataforma EI Plus.