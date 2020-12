Wolfsburg e Eintracht Frankfurt se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 16h30, pela décima primeira rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga, na Volkswagen Arena. Assim, saiba onde assistir ao jogo.

A vitória pode deixar o time da casa, que ainda não perdeu no campeonato, empatado com o terceiro colocado, o Leipzig, em vinte e um pontos. Enquanto isso, a equipe de Frankfurt aparece mais abaixo na tabela, com treze pontos.

Wolfsburg x Eintracht Frankfurt: onde assistir?

A partida entre Wolfsburg e Eintracht Frankfurt possui transmissão do aplicativo Onefootball, às 16h30 (Horário de Brasília).

Então, como estão as equipes na temporada?

Em 5º lugar, aparece o Wolfsburg, com dezoito pontos. Se vencer, vai para vinte e um, coladinho ao RB Leipzig, em terceiro lugar. Assim, foram quatro vitórias e seis empates. Sem perder, os Lobos querem seguir com esse desempenho.

Mas para o Eintracht, o torneio está um pouco diferente. Em 9º, com treze pontos, os visitantes precisam superar o oponente se quiserem continuar subindo na tabela de classificação. Dessa maneira, venceu dois jogos, empatou sete e perdeu um.

Todavia, nenhuma das equipes participa de competições internacionais.

Possíveis escalações de Wolfsburg x Eintracht Frankfurt

Oliver Glasner, técnico do Wolfsburg, confirmou em entrevista coletiva que Renato Steffen e Yunus Malli permanecem indisponíveis. Enquanto isso, Brekalo segue treinando e pode ser dúvida para este jogo.

Provável Wolfsburg: Casteels; Roussillon, Brooks, Baku, Lacroix; Schlager, Arnold; Brekalo, Philipp, Victor (Marmoush); Weghorst.

Adi Hutter, treinador do time visitante, não pode contar com Ache e Willems, lesionados.

O português André Silva é a principal arma no ataque das Águias. Entretanto, teve problemas musculares ao fim da partida contra o Dortmund. Segundo o comandante, o jogador é dúvida.

Provável Frankfurt: Trapp; Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Durm, Ilsanker, Rode, Kostic; Kamada, Dost, Silva.

Ahead of the game away to @VfLWolfsburg_EN, Adi Hütter gives his thoughts on Friday’s opponents and the upcoming fixtures. 🎙👇#WOBSGE #SGEhttps://t.co/wNfL8H6Uc8 — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) December 10, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Alemão

A décima primeira rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no aplicativo do Onefootball.

Sábado:

Borussia Dortmund x Stuttgart – 11h30

Freiburg x Arminia – 11h30

RB Leipzig x Werder Bremen – 11h30

Mainz x Colônia – 11h30

Borussia Monchengladbach x Hertha Berlin – 11h30

Union Berlin x Bayern de Munique – 14h30

Domingo:

Augsburg x Schalke 04 – 11h30

Bayer Leverkusen x Hoffenheim – 14h