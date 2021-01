Benevento x Torino: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (22/01)

O confronto entre Benevento e Torino abre a décima nona rodada do Campeonato Italiano nesta sexta-feira (22), às 16h45, Estádio Municipal Ciro Vigorito. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela e quem sabe garantir uma vaga em competições internacionais. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Benevento x Torino: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports, às 16h45 (Horário de Brasília).

Prováveis escalações de Benevento x Torino

Marco Sau está indisponível ao time do Benevento nesta sexta por ter recebido cartão vermelho no último jogo pelo Campeonato Italiano. Schiattarella também não aparece na convocação oficial divulgada pelo clube.

Provável Benevento: Montipo; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Ionita, Dabo; Caprari, Insigne, Lapadula.

Por outro lado, o Torino entra em campo com novo treinador no banco. Davide Nicola assume o comando da equipe com o intuito de salvar da zona de rebaixamento. No primeiro jogo, não conta com Nicolas Nkoulou, já que continua se recuperando de grave lesão.

Provável Torino: Sirigu; Buongirno, Izzo, Bremer, Singo; Lukic, Segre, Linetty, Murru; Verdi, Belotti.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima nona rodada do Campeonato Italiano também traz outros nove jogos durante o fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Roma x Spezia – Sábado – 11h

Udinese x Inter de Milão – Sábado – 14h

Milan x Atalanta – Sábado -14h

Fiorentina x Crotona – Sábado – 16h45

Juventus x Bologna – Domingo – 08h30

Verona x Napoli – Domingo – 11h

Genoa x Cagliari – Domingo – 11h

Lazio x Sassuolo – Domingo – 14h

Parma x Sampdoria – Domingo – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

O Benevento aparece em 11º lugar com vinte e um pontos. Se vencer o confronto de hoje, pula uma posição, ou seja, terminando a rodada no top 10 da tabela. Com o propósito de garantir uma vaga em competições internacionais para a equipe na próxima temporada, o time precisa do resultado hoje seja como for.

Enquanto isso, o Torino vive uma situação complicada. Em 18º, na zona de rebaixamento, a equipe de Turim venceu apenas dois jogos, empatou sete e perdeu nove, possuindo então treze pontos. Portanto se ganhar hoje, sobe para a 16ª posição com dezesseis, escapando da degola.