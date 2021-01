Com gols de Ibrahimovic, Milan vence Cagliari e lidera Italiano

Encerrando a décima oitava rodada do Campeonato Italiano, o Milan venceu o Cagliari por 2 a 0 a nesta segunda-feira (18), na Sardegna Arena. Com dois gols de Zlatan Ibrahimovic, a equipe do Milan conseguiu retomar a liderança da competição, abrindo três pontos de vantagem sob o vice-líder, a Inter de Milão. Então, veja como foi a partida.

Cagliari e Milan pelo Campeonato Italiano

Na primeira etapa, o Cagliari começou bem, levando perigo até os adversários. Entretanto, aos 7 minutos, o árbitro rapidamente assinalou a penalidade em favor do Milan por falta cometida por Lykogiannis em cima da Ibrahimovic dentro da área. O craque cobrou e colocou os visitantes na frente.

A partir daí, o time anfitrião não se abateu e apareceu melhor, tentando deixar tudo igual. Simeone teve boa oportunidade aos 30, mas sem sucesso. Um minuto depois, Ibra conseguiu responder, mas parou na defesa. Até o intervalo, ambas as equipes despontaram com o lado ofensivo. Aos 36, Calabria assustou mandando na trave.

O segundo tempo, entretanto, começou morno. Mas a estrela de Ibrahimovic novamente brilhou em campo pelo Milan. De canhota, aos 9 minutos, o sueco finalizou mandando para as redes, sem chance para Cragno. No mesmo momento, o bandeirinha assinalou o impedimento, mas o VAR entrou em ação e validou a marcação.

Ademais, o Cagliari começa a mostrar-se mais a cada minuto da etapa. Simeone de cara com Donnarumma, outro destaque da partida, perdeu a incrível chance de diminuir o placar. Ibrahimovic, segundos depois, aparece levando perigo, mas novamente o goleiro brilhou em bela defesa.

Entretanto, tudo mudou aos 30 minutos de partida. O jovem Saelemaekers recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo. A partir daí, o time da casa seguiu pressionando cada vez mais os visitantes em busca do empate ou uma possível virada, mas não foi o suficiente, com o árbitro finalizando o jogo em 2 a 0 para o Milan.

Escalações:

Cagliari: Cragno; Zappa, Godin, Lykogiannis, Ceppitelli; Marin, Duncan, Nainggolan, Pereiro; Pedro, Simeone.

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali, Castillejo, Díaz, Hauge, Ibrahimovic.

Campanha do Milan no Campeonato Italiano

Depois de perder o topo da tabela para a Inter de Milão, que venceu a Juventus no último domingo (17) por 2 a 0 em casa, o Milan ocupa novamente a liderança do Campeonato Italiano.

Além disso, o time de Milão desempenha uma temporada fenomenal, com treze vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, contabilizando quarenta e três pontos no total.

Próximo compromisso de Cagliari e Milan

Ambas as equipes voltam em campo no fim de semana pela décima nona rodada do Campeonato Italiano. No sábado (23), o Milan recebe a Atalanta às 14h. Enquanto isso, o Cagliari visita o Genoa no domingo (24), às 11h.