Bilbao derrota Barcelona na prorrogação e leva Supercopa da Espanha

O Athletic Bilbao é o campeão da Supercopa da Espanha. Neste domingo (17), a equipe venceu o Barcelona na prorrogação de jogo por 3 a 2 em partida no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla. Este é o terceiro título da competição conquistado pelo time do Bilbao. Então, confira como foi a conquista.

Griezmann abriu o placar aos 40, mas De Marcos empatou minutos depois. O francês vira o jogo no segundo tempo, mas Villalibre deixa tudo igual em campo. Na prorrogação, Williams mais uma vez vira e deu a vitória ao Bilbao.

Barcelona e Athletic Bilbao na Supercopa da Espanha

O primeiro tempo mostrou um Bilbao melhor, tendo mais oportunidades e levando perigo para o goleiro Ter Stegen. Enquanto isso, Unai Simón pouco trabalhou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os gols saíram apenas no finalzinho da etapa. Aos 40 minutos em jogada entre Dembele, Messi e Alba, a bola sobrou para Griezmann que aproveitou para encher a rede de Unai. Entretanto, a resposta do Bilbao veio um minuto depois com De Marcos. Até o intervalo, Raul García tentou de cabeça, mas sem sucesso.

A segunda etapa começou equilibrada. Messi e Griezmann pressionaram a defesa dos rivais. Então, aos 11 minutos em cobrança de falta de Muniain, o atacante Raul García de cabeça vira o placar em favor da equipe basca. O VAR, entretanto, cancelou o gol por impedimento. Williams, em seguida, tentou reverter a situação, mandando para fora.

Aos 31 minutos, em assistência de Alba, o francês Griezmann recebe novamente e faz o seu segundo gol na partida. Na sequência, De Jong quase marca o terceiro do Barcelona, mas foi parado por Unai. Foi então que, aos 44, Villalibre empatou após cobrança de falta de Muniain.

Assim, a prorrogação foi necessária para definir o vencedor. Com apenas 3 minutos de jogo, um golaço no ângulo certeiro de Willians coloca o time do Athletic na frente novamente, sem chances para Ter Stegen defender. O Barcelona tentou, mas não conseguiu virar o placar. Nunez assustou a defesa catalã nos minutos finais da primeira etapa de prorrogação.

Na segunda parte, o Barcelona, insistente, foi para cima em busca de reverter o resultado. Griezmann teve a melhor chance, mas desperdiçou em má finalização. Fechando a partida, Messi recebeu o cartão vermelho por agredir Villalibre. Com o apito final, o Athletic Bilbao consagrou-se campeão da Supercopa da Espanha pela terceira vez ao bater o Barça por 3 a 2.

Escalações:

Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Araújo, Dest, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Messi, Griezmann.

Athletic Bilbao: Unai Simon; Capa, Yeray, Martinez, Balenziaga; De Marcos, Vencedor, Muniain, Dani García; Williams, Raul García.

Campanha do Bilbao na competição

Por ser finalista da Copa do Rei na temporada passada juntamente com o Real Sociedad, o Athletic integrou o quadro de equipes que disputam a Supercopa da Espanha. No último quinta-feira (14), venceu o Real Madrid por 2 a 1, um dos favoritos ao título.

Então, conseguiu chegar até a final contra o Barcelona, outro favorito. Dessa maneira, com o comando do técnico Marcelino García Toral, saiu vitorioso, conquistando o seu terceiro título da competição na história do clube.

Próximo compromisso de Barcelona e Athletic Bilbao

Ambas as equipes voltam em campo no próximo fim de semana pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. No sábado (24), o Barcelona visita o Elche às 12h15. Enquanto isso, na segunda (25), o Bilbao recebe o Getafe.