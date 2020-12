Inter de Milão x Napoli: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Em confronto direto valendo a vice-liderança, Inter de Milão e Napoli se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 16h45, pela décima segunda rodada do Campeonato Italiano. Com apenas um ponto de diferença entre os dois times, o vencedor deste confronto assume a segunda posição, logo atrás do Milan, mas que também joga hoje. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Inter de Milão x Napoli: onde assistir?

O jogo entre Inter de Milão e Napoli possui transmissão do canal Sportv, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Quem vencer, assume a vice-liderança do Italiano

Ambas as equipes tem como principal objetivo alcançar o Milan, líder do campeonato.

A disputa nesta quarta (16) inclui a conquista do segundo lugar da tabela. A Inter, atual dona da posição, possui vinte e quatro pontos. Assim, tem sete vitórias, três empates e uma derrota. Inesperadamente, a equipe italiana ficou fora da disputa das oitavas da Champions e agora não participa de nenhuma outra competição.

Enquanto isso, a equipe do Napoli surge em terceiro lugar, com vinte e três pontos, ou seja, apenas um de diferença. Mas, também possui o mesmo número de pontos que a Juventus. Contudo, se a equipe de Cristiano Ronaldo vencer, desbanca o time napolitano. Dessa maneira, venceu oito vezes e perdeu três no campeonato.

Ademais, pela segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Granada.

Possíveis escalações de Inter de Milão x Napoli

Em entrevista coletiva, o técnico Conte confirmou que Alexis Sanchez, lesionado, é dúvida para este clássico. Vidal segue indisponível e Hakimi está apto para retornar ao campo.

Provável Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Perisic; Lukaku, Martinez.

LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli https://t.co/6trrA7Ku0e — Inter (@Inter) December 15, 2020

Por outro lado, a equipe visitante não possui tantas baixas, já que apenas Osimhen está em processo de recuperação. Assim, o treinador Gatuso deve repetir a escalação da rodada passada.

Provável Napoli: Ospina (Meret); Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Ruiz; Politano (Lozano), Zielinski, Insigne; Mertens.

Confira todos os jogos da rodada do Italiano

Além disso, a décima segunda rodada do Campeonato Italiano também traz outras nove partidas durante a semana. Ademais, você pode assistir a todos eles na plataforma do EI Plus.

Udinese 0 x 0 Crotone

Benevento 1 x 1 Lazio

Juventus x Atalanta –14h30

Verona x Sampdoria – 16h45

Spezia x Bologna – 16h45

Genoa x Milan – 16h45

Fiorentina x Sassuolo – 16h45

Parma x Cagliari – 16h45

Roma x Torino – Quinta-feira – 16h45