Liga Europa 2020/21: confira os confrontos da segunda fase

A UEFA definiu em sorteio realizado na manhã desta segunda-feira (14) em evento virtual na Suíça, sede da entidade, todos os dezesseis jogos da segunda fase da Liga Europa 2020/21. Arsenal contra Benfica e Real Sociedad e Manchester United são as partidas de destaque nesta fase. Ademais, confira todos os confrontos.

A fase eliminatória acontece nos dias 18 e 25 de fevereiro. Então, o sorteio com os classificados que define as oitavas de final será em 26 deste mesmo mês. A final, na Polônia, tem data marcada para 26 de maio.

Como funciona o sorteio da segunda fase?

As 32 equipes classificadas são divididas em dois potes, dezesseis em cada um. Dessa maneira, no pote 1, os primeiros colocados de cada grupo. No 2, as equipes que terminaram em segundo lugar. Ademais, os times que ficaram em terceiro lugar pelos grupos da Champions League também participam do sorteio.

As regras são: o time de um pote joga contra o do outro pote, clubes do mesmo país e equipes que fizeram parte do mesmo grupo não podem se enfrentar.

Confira todos os confrontos da Liga Europa 2020/21

Arsenal e Benfica é um dos confrontos mais esperados pelos torcedores. A equipe de Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, enfrenta o time inglês que se classificou com 100% de aproveitamento na fase de grupos. Além disso, Real Sociedad e Manchester United também promete ser um jogo eletrizante.

Ademais, os jogos acontecem nos dias 18 e 25 de fevereiro, ida e volta respectivamente. É válido lembrar que os times que passaram em primeiro lugar no grupo decidem em casa. O sorteio que define os confrontos das oitavas está marcado para 26 de fevereiro.

Wolfsberg x Tottenham

Dínamo de Kiev x Club Brugge

Real Sociedad x Manchester United

Benfica x Arsenal

Estrela Vermelha x Milan

Antwerp x Rangers

Slavia Praga x Leicester

RB Salzburg x Villarreal

Braga x Roma

Krasnodar x Dínamo Zagreb

Young Boys x Bayer Leverkusen

Molde x Hoffenheim

Granada x Napoli

Maccabi Tel-Aviv x Shakhtar Donetsk

Lille x Ajax

Olympiacos x PSV