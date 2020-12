Inter de Milão x Spezia (20/12): onde assistir e escalações do jogo de hoje

Inter de Milão e Spezia se enfrentam neste domingo (20), ás 11h, pela décima terceira do Campeonato Italiano, no Estádio Giuseppe Meazza. A partida de hoje vale a liderança para a equipe da casa. Porém, apenas se o líder Milan perder para o Sassuolo. Ademais, saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir Inter de Milão x Spezia?

O jogo entre Inter de Milão x Spezia possui transmissão ao vivo do canal Bandsports, na tv fechada, às 11h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma do EI Plus.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Inter quer alcançar a liderança

É tudo ou nada para a Inter de Milão. Se ganhar hoje, é o novo líder do campeonato. Mas, para isso acontecer, tem que contar com uma derrota ou empate do rival Milan. Assim, tem oito vitórias, três empates e uma derrota.

Enquanto isso, o time visitante busca a recuperação no torneio para escapar da zona de rebaixamento. Em 16º, com onze pontos, a equipe do Spezia tem que vencer. Caso contrário, cai de vez para a zona da degola. Dessa maneira, possui duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Possíveis escalações de Inter de Milão x Spezia

Para o técnico Conte, Alexis Sanchez, Vidal, Pinamonti e Nainggolan seguem indisponíveis.

Provável Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young (Perisic); Lukaku, Martinez.

Para a equipe do Spezia, Daniele Verde e Chabot estão fora. Além disso, Mattiello, Dell’Orco, Zoet e Galabinov apresentam lesões.

Provável Spezia: Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Marchiazza; Estévez, Agoume, Maggiore; Gyasi, Nzola, Agudelo.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além deste confronto, a décima terceira rodada da Série A segue com jogos até o domingo (20). Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Fiorentina 1 x 1 Verona

Sampdoria 3 x 1 Crotone

Parma 0 x 4 Juventus

Torino x Bologna – 08h30

Cagliari x Udinese – 11h

Benevento x Geno – 11h

Sassuolo x Milan – 11h

Atalanta x Roma –14h

Lazio x Napoli –16h45