Sampdoria x Udinese: onde assistir e possíveis escalações (16/01)

A partida entre Sampdoria e Udinese fecha a décima oitava rodada do Campeonato Italiano no sábado (16), às 16h45, no Estádio Luigi Ferraris. Ambas as equipes entram em campo com o propósito de subir na tabela seja como for. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Sampdoria x Udinese: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming EI Plus, do Esporte Interativo, às 16h45 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 11º lugar, a Sampdoria realiza uma temporada regular. Ao todo, possui vinte pontos. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou dois e perdeu nove. Ademais, a equipe anfitriã precisa somar vitórias se quiser garantir uma vaga em competições internacionais para o ano que vem.

Enquanto isso, abaixo na tabela, está Udinese, em 15º com dezesseis pontos, próximo da zona de rebaixamento. Assim, precisando afastar o fantasma da degola, o time visitante entra em campo disposto à vencer de qualquer maneira o rival.

Possíveis escalações de Sampdoria x Udinese

Ao Sampdoria, muitos jogadores não aparecem na convocação oficial do técnico Ranieri. Jakub Jankto está suspenso, enquanto Alex Ferrari, Manolo Gabbiadini e Lorenzo Tonelli estão todos lesionados.

Possível Sampdoria: Audero; Yoshida, Bereszyński, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Candreva, Damsgaard; Baldé, Quagliarella.

Por outro lado, o time visitante possui poucas baixas no plantel. Rodrigo e Maksimovic não foram incluídos esta semana.

Possível Udinese: Musso; Bonifazi, Ouwejan, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Mandragora, Larsen; Lasagna, Pereyra.

Confira os resultados da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima oitava rodada do Campeonato Italiano traz outros nove jogos durante o fim de semana. Ademais, saiba quais as partidas e os horários.