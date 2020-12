Verona x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações (23/12)

Verona e Inter de Milão disputam os três pontos nesta quarta-feira (23), às 14h30, pela décima quarta rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Marcantonio Bentegodi. Para fechar o ano na liderança, a equipe comandada por Antonio Conte precisa vencer este confronto e, além disso, contar com uma derrota do líder Milan. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Onde assistir Verona x Inter de Milão ao vivo?

O jogo entre Verona e Inter de Milão possui transmissão ao vivo do canal Bandsports, na tv fechada, às 14h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma do EI Plus.

Inter quer liderar o Campeonato Italiano

A equipe anfitriã ocupa o 9º lugar, com vinte pontos. Seu principal objetivo é subir na tabela e alcançar uma vaga em competições internacionais. Mas, para isso, precisa acumular pontos. Dessa maneira, venceu cinco jogos, empatou também cinco e perdeu três.

Enquanto isso, em segundo lugar na tabela, com trinta pontos, está a Inter de Milão. O time sonha com a liderança do torneio. Então, para alcançar tal feito, precisa vencer hoje e torcer por um tropeço do líder, o Milan, diante da Lazio. Assim, tem nove vitórias, três empates e uma derrota.

Possíveis escalações de Verona x Inter de Milão

Barak está indisponível para o Verona, indicou o site oficial do clube. A escalação deve ser a mesma do jogo anterior.

Provável Verona: Silvestri; Ceccherini, Gunter, Dawidowicz; Dimarco, Veloso, Tameze, Faraoni; Lazovic, Zaccagni, Salcedo.

Contudo, para o técnico Conte, Alexis Sanchez, Pinamonti e Nainggolan seguem como baixas.

Provável Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Martinez.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além deste confronto, a décima quarta rodada da Série A também traz outros nove jogos. Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Crotone 2 x 1 Parma

Juventus 0 x 3 Fiorentina

Bologna x Atalanta – 16h45

Milan x Lazio – 16h45

Sampdoria x Sassuolo – 16h45

Napoli x Torino – 16h45

Udinese x Benevento – 16h45

Roma x Cagliari – 16h45

Spezia x Genoa – 16h45