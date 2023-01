Saiba como assistir online o jogo do Flamengo. Foto: Reprodução / Marcelo Cortes / CRF

Elenco do Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu neste sábado, pela terceira rodada da Taça Guanabara na temporada

Carioca 2023 ao vivo: onde assistir jogo do Flamengo hoje (21/01)

Carioca 2023 ao vivo: onde assistir jogo do Flamengo hoje (21/01)

O Flamengo tem uma extensa agenda de compromissos em janeiro e fevereiro. Para se preparar, entra em campo neste sábado, 21 de janeiro, para disputar a terceira rodada do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Diretamente do Maracanã, o jogo do Flamengo vai rolar às 16h (Horário de Brasília).

Líder da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca, o Flamengo vai buscar os três pontos neste sábado para se manter com a vantagem. Por outro lado, o time do Nova Iguaçu é o penúltimo colocado com apenas um ponto somado.

O Flamengo vai brigar este ano pela Supercopa do Brasil, Recopa, Brasileirão, Campeonato Carioca, Libertadores, Copa do Brasil e o Mundial de Clubes.

Assistir jogo do Flamengo hoje online no Carioca

O site da BAND transmite o jogo do Flamengo e Nova Iguaçu na terceira rodada do Carioca ao vivo. É de graça e o torcedor só precisa logar com email para assistir.

Para quem prefere acompanhar tudo pelo celular ou simplesmente não estará em casa para curtir a rodada do Carioca, a opção é sintonizar no site da Band (www.band.uol.com.br) para assistir.

O torcedor deve acessar o portal pelo computador, celular ou tablet, encontrar a opção "Ao Vivo" e clicar. Em seguida, basta escolher a programação ao vivo que quer assistir (no caso a BAND). Pode acontecer do site exigir que o torcedor se cadastre. Nesse caso, é só preencher com email e senha.

Também dá para ter acesso à programação no BandPlay. A plataforma está disponível no celular também e exige o cadastro.

Como assistir o Flamengo na TV?

O duelo entre Flamengo e Nova Iguaçu neste sábado será transmitido na BAND e BandSports ao vivo.

A Rede Bandeirantes é a grande responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca este ano. Só ela pode transmitir os jogos na TV aberta e também nos canais pagos.

Neste sábado, a emissora transmite para todo o Brasil o jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu. A BAND não divulgou a equipe de transmissão na partida.

Outra opção é o canal BandSports, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Também dá para assistir em qualquer lugar do país ao vivo.

BANDSPORTS:

SKY: 210 / 610

OI: 168 / 114

VIVO: 575 / 463 / 878

CLARO: 75 / 575

BLU TV: 347

LEIA TAMBÉM:

Quantos Mundiais o Flamengo tem?

Daniel Alves é casado com quem?

Escalação do jogo do Rubro-Negro hoje

Sob o comando de Vitor Pereira, o time do Flamengo neste sábado deve ser um misto de jogadores titular com reservas. Isso porque o clube tem uma extensa agenda pela frente de competições como a Supercopa contra o Palmeiras e o Mundial de Clubes em fevereiro.

Na rodada passada, Arrasca, Gabigol e Pedro jogaram.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Varela, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabriel e Pedro.

Provável escalação do Nova Iguaçu: Anderson Max; Léo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro; Igor Fraga, Gustavo Nicola, Ícaro, Andrey Dias, Ronaldinho; Nathan e André Silva.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

A FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) escalou para apitar o jogo do Flamengo hoje o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus.

Os assistentes da partida na terceira rodada vão ser Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Karen Soares Augusto.

Não há informações sobre o VAR na primeira fase da competição.

Quantos times se classificam?

Na Taça Guanabara, os quatro primeiros se classificam para a semifinal do Campeonato Carioca. O líder, inclusive, levanta o caneco de campeão da Taça Guanabara ao fim das rodadas.

Enquanto isso, do 5º colocado até o 8º lugar disputarão as semifinais da Taça Rio, competição secundário na temporada do estadual.

As datas ainda não foram definidas pela entidade carioca.