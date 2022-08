Como assistir o debate ao vivo dos presidenciáveis online na Band

O primeiro debate entre os candidatos a presidência irá acontecer neste domingo, dia 28 de agosto. Organizado pela Band, TV Cultura, UOL e Folha de São Paulo, a exibição irá acontecer na televisão aberta e também online. Quem busca saber como assistir o debate ao vivo não será difícil escolher um método para acompanhar tudo, pois as opções são muitas e todas gratuitas.

Como assistir o debate ao vivo hoje – Eleições 2022

O debate irá começar às 21h00, horário de Brasília, e como assistir o debate ao vivo poderá ser pela Band ou TV Cultura na televisão, além de lives no canal do Youtube da Band ou UOL e análises simultâneas com a Folha de São Paulo.

Band: o canal vai exibir o debate no horário marcado, às 21h00, e você pode acompanhar de duas maneiras, pela sua televisão com acesso aos canais abertos brasileiros, ou pelo canal do Youtube da emissora.

Na televisão, é só sintonizar no canal, o 13 do seu controle remoto. Caso não esteja em casa ou prefira ver tudo pelo celular ou computador, é só acessar o canal da Band Jornalismo (https://www.youtube.com/c/bandjornalismo) e abrir o debate, que será transmitido ao vivo.

TV Cultura: para quem prefere como assistir o debate ao vivo deste domingo pela televisão, a TV Cultura também é uma opção. O canal vai transmitir o debate depois de seu programa de Olho no Voto, especial pré-debate.

Além disso, a TV Cultura permite que você assista gratuitamente sua programação em tempo real pela internet com o botão “ao vivo” no canto superior esquerdo de seu site (https://cultura.uol.com.br/). Não é necessário cadastro.

UOL: o portal vai fazer transmissão do debate ao vivo em seu canal do Youtube (https://www.youtube.com/user/uol). Não é necessário ser inscrito, é só ir até o canal e acessar a live disponibilizado na hora da atração. Também será possível assistir ao vivo no perfil do Facebook do site.

Folha de São Paulo: o site da Folha (https://www.folha.uol.com.br/) fará transmissão ao vivo, com comentários de jornalistas, além de publicar análises ao longo do debate. A previsão dos organizadores é que o debate dure cerca de 3 horas e seja encerrado por volta da meia noite.

A live da Band de como assistir o debate ao vivo hoje já está disponível no Youtube. Você pode apertar o botão “receber notificações” e a plataforma vai te avisar quando a transmissão estiver disponível:

Quando serão os próximos debates

O debate na Band será apenas o primeiro com os candidatos a presidência. Mais ocorrerão ao longo do mês de setembro. No dia 24, o debate será organizado pela CNN, Veja, SBT, Estadão, entre outros. Depois, o debate da Globo será realizado no dia 29 de setembro, uma quinta-feira.

Em caso de segundo turno, novos debates serão realizados, desta vez durante o mês de outubro.

28 de agosto, domingo – HOJE: debate chefiado pela Band, UOL, TV Cultura e Folha de São Paulo

24 de setembro: debate organizado pelo SBT, a CNN, a Veja, O Estado de São Paulo, Terra e NovaBrasil FM

29 de setembro, quinta-feira: TV Globo

