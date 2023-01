Como assistir jogo do Botafogo hoje de graça na CazéTV - 15/01/23

Em busca do 22º título estadual na história, o Botafogo entra em campo neste domingo contra o Audax pela primeira rodada do Campeonato Carioca em 2023. No Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o jogo do Botafogo hoje na estreia começa às 16h (horário de Brasília). Saiba onde assistir ao vivo a partida no texto a seguir.

O Botafogo conquistou a classificação para a Copa Sul-Americana na temporada passada, mas passou em branco sem títulos. Já o Audax conseguiu avançar até a Taça Rio, mas foi eliminado na semifinal pelo Nova Iguaçu.

Transmissão jogo do Botafogo hoje x Audax no Carioca

O jogo do Botafogo hoje no Campeonato Carioca vai passar no CazéTV às 16h (Horário de Brasília).

Sem qualquer transmissão na TV, o torcedor só pode assistir ao jogo entre Botafogo e Audax neste domingo através do Youtube, pelo canal do streamer e jornalista Casimiro, na CazéTV.

É de graça e o torcedor não paga nada por isso. Também não precisa se inscrever no canal.

Isso acontece porque tanto Botafogo como Vasco não fecharam acordos com a Band, emissora responsável por transmitir o Campeonato Carioca na temporada. Com isso, o a plataforma é a única maneira do torcedor poder assistir ao embate dos dois times.

+ Qual time brasileiro tem mais títulos da Série A do Brasileirão

Quem vai apitar o jogo?

O árbitro do jogo do Botafogo hoje contra o Audax vai ser Alexandre Vargas Tavares, pela primeira rodada do Campeonato Carioca na temporada.

Enquanto isso, os assistentes vão ser Daniel do Espírito Santo e Lilian da Silva Fernandes Bruno, ambos do Rio de Janeiro.

A escala de arbitragem é sempre determinada e escolhida pela FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Como funciona a Taça Guanabara?

A Taça Guanabara é a primeira etapa do Campeonato Carioca. Doze equipes disputam em pontos corridos onze rodadas, onde cada vitória garante três pontos e o empate somente um para ambos os lados.

Ao fim das onze rodadas, o líder da classificação é considerado o campeão da Taça Guanabara, enquanto avança para a semifinal do Campeaonato Carioca ao lado do segundo, terceiro e quarto colocados.

A semifinal do Carioca é disputada em jogos de ida e volta, assim como na final. Enquanto isso, do 5º ao 8º colocado na classificação, jogam a Taça Rio no mesmo sistema.

Jogos do Campeonato Carioca

Confira a programação de jogos da primeira rodada do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, neste domingo para assistir.

15h30 - Boavista x Bangu

15h - Boavista x Audax

18h - Flamegno x Portuguesa RJ

LEIA TAMBÉM:

Entenda o regulamento do Campeonato Carioca