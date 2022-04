Qual time brasileiro tem mais títulos da Série A? Veja o Top 5 até 2022

O Palmeiras lidera o ranking de times com mais títulos no Campeonato Brasileiro, acumulando 10 troféus em sua trajetória. Abaixo do Verdão, segue o Santos, com 8 títulos. Confira o Top 5 dos times brasileiros com mais títulos na série A a seguir.

Qual time brasileiro tem mais títulos: veja o TOP 5

1º Palmeiras:

O Palmeiras é o time com mais títulos no Campeonato Brasileiro, acumulando 10 conquistas. Duas dessas taças foram conquistadas em 1967, quando existiam duas competições nacionais: a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, também chamada de Robertão ou Taça de Prata. Anos depois, ambas foram unificadas pela a CBF e ganharam o peso de um Brasileiro.

Além das conquistas na elite do futebol brasileiro, o Verdão se destaca também na soma de títulos em competições oficiais de abrangência nacional e internacional. São 20 títulos no geral (sem contar estaduais e regionais): 10 Campeonato Brasileiro (1 Taça Brasil + 1 Robertão), 4 Copas do Brasil, 3 Libertadores, 1 Copa Mercosul, 1 Recopa Sul-Americana e 1 Copa dos Campeões.

2º Santos

Ocupando o segundo lugar do ranking de times com mais títulos no Brasileirão, aparece o Santos, acumulando 8 troféus na sua história.

Seis desses títulos surgiram na gloriosa época de Pelé, entre os anos de 1961 e 1968, na então chamada Taça Brasil e no Robertão.

3º Flamengo e Corinthians

Empatados em 3º lugar, aparecem Flamengo e Corinthians, ambos com 7 títulos em suas trajetórias.

No time rubro-negro carioca vale destacar a figura de Zico, jogador de destaque para três dos grandes títulos no Campeonato Brasileiro (1980, 1982 e 1983). Além de ser figura participante na polêmica disputa da Copa União de 1987.

Apesar de seu destaque no futebol brasileiro, o Corinthians só conquistou o seu primeiro campeonato na Série A a partir dos anos 90 (1990, 1998 e 1999).

Tite, atual treinador da seleção brasileira de futebol, foi um grande nome nas conquistas do penta e do hexa do Timão (2011 e 2015). Ele se tornou o treinador que mais conquistou títulos pelo clube.

5º São Paulo

Quem fecha o Top 5 de times brasileiros com mais títulos na Série A é o São Paulo, com 6 troféus. Seu primeiro título foi conquistado em 1977, após o time ser considerado uma “zebra” no campeonado brasileiro.

Foram três títulos ganhos em três décadas: 1977, 1986 e 1991. Mas, a sua maior glória veio com o tricampeonato de 2006 a 2008. Vale destacar nessas conquistas o treinador Muricy Ramalho.

Palmeiras é o time brasileiro com mais títulos na Série A

O último título conquistado pelo Palmeiras no Brasileirão foi em 2018. Naquele ano, o título do campeonato foi definido na penúltima rodada, quando o Alviverde venceu o Vasco fora de casa por 1×0 e assegurou a taça da primeira divisão, se consolidando no topo da lista dos campeões brasileiros.

O 10º título foi conquistado depois de uma campanha de sucesso. Dos 38 jogos, o time conquistou 23 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas.

O êxito veio após três temporadas gloriosas, uma vez que, em 2016, o Palmeiras já havia levado o título para casa e, em 2017, conquistou o vice-campeonato no Brasileirão.

Conheça todos os times brasileiros com títulos no Brasileirão:

Palmeiras – 10 títulos (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018)

Santos – 8 títulos (1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004)

Flamengo – 7 títulos (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020)

Corinthians – 7 títulos (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

São Paulo – 6 títulos (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Cruzeiro – 4 títulos (1966, 2003, 2013 e 2014)

Fluminense – 4 títulos (1970, 1984, 2010 e 2012)

Vasco – 4 títulos (1974, 1989, 1997 e 2000)

Internacional – 3 títulos (1975, 1976 e 1979)

Bahia – 2 títulos (1959 e 1988)

Botafogo – 2 títulos (1968 e 1995)

Grêmio – 2 títulos (1981 e 1996)

Atlético-MG – 2 títulos (1971, 2021)

Athletico-PR – 1 título (2001)

Coritiba – 1 título (1985)

Guarani – 1 título (1978)

Sport – 1 título (1987)

Quais times subiram para Série A?

Jogam na Série A também, este ano, o Botafogo, o Goiás, o Coritiba e o Avaí. Os times foram classificados entre os quatro primeiros colocados da Série B em 2021, garantindo o acesso.

O Coritiba e o Goiás se enfrentam logo na primeira rodada do Brasileirão. Enquanto o Avaí pega o América-MG, em um jogo como mandante, em Santa Catarina, e o Botafogo enfrenta o Corinthians em seus domínios, no Rio de Janeiro.

Confira quem se enfrentará na primeira rodada do Brasileirão Série A:

1ª RODADA

Sábado, 9 de abril

16h30 – Maracanã: Fluminense x Santos

19h – Antônio Accioly: Atlético-GO x Flamengo

21h – Allianz Parque: Palmeiras xCeará

Domingo, 10 de abril

11h – Couto Pereira: Coritiba x Goiás

16h – Mineirão: Atlético-MG x Internacional

16h – Nilton Santos: Botafogo x Corinthians

18h – Morumbi: São Paulo x Athletico

18h – Castelão: Fortaleza x Cuiabá

19h – Ressacada: Avaí x América-MG

Segunda-feira, 11 de abril

20h – Alfredo Jaconi: Juventude x Red Bull Bragantino

Quem está jogando pela Série B do Brasileirão?

A Série B do Brasileirão tem estreia prevista para o dia 8 de abril (sexta-feira), sendo os jogos de abertura Brusque x Guarani e Vasco da Gama x Vila Nova, ambos às 19h.

Confira a tabela da primeira rodada do Brasileirão Série B:

1ª rodada

Sexta-feira, 8 de abril

19h – Brusque x Guarani – Augusto Bauer, Brusque (SC)

19h – Vasco da Gama x Vila Nova – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

21h30 – Bahia x Cruzeiro – Fonte Nova, Salvador (BA)

Sábado, 9 de abril

16h – Chapecoense x Ituano – Arena Condá, Chapecó (SC)

16h30 – Ponte Preta x Grêmio – Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

18h30 – Sport x Sampaio Corrêa – Ilha do Retiro, Recife (PE)

21h – Tombense x Operário – Soares de Azevedo, Muriaé (MG)

Domingo, 10 de abril

11h – Londrina x Náutico – Estádio do Café, Londrina (PR)

4 de maio (quarta-feira)

19h – Novorizontino x CRB – Jorge de Biasi, Novo Horizonte (SP)

21h – CSA x Criciúma – Rei Pelé, Maceió (AL)