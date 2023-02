Como assistir jogo do Palmeiras x Inter de Limeira hoje no Paulistão (09/02)

Para se manter na liderança do seu grupo no Campeonato Paulista, o Palmeiras recebe a Inter de Limeira nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, em busca dos três pontos. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília) no jogo do Palmeiras hoje no Allianz Parque, na capital paulista.

Edina Alves vai apitar o jogo desta quinta-feira, com os assistentes Neuza Ines Back e Henrique Perinelli. O quarto árbitro designado será Rodrigo Gomes. No VAR, Vinicius Furlan é o responsável.

Onde assistir jogo do Palmeiras hoje no Paulistão

O jogo do Palmeiras hoje tem transmissão no Premiere e Youtube às 19h30, horário de Brasília. Disponível em operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view exibe a partida entre Palmeiras e Inter de Limeira nesta quinta-feira em todo o território nacional. Porém, só quem tem o pacote de canais é que pode assistir ao duelo na competição.

Para quem não é assinante, dá para acompanhar todas as emoções da rodada do futebol no canal do Paulistão no Youtube. É de graça e não precisa se cadastrar ou pagar nada por isso.

Como funciona o mata-mata do Paulistão?

O mata-mata do Campeonato Paulista tem três fases: as quartas de final, semifinal e a grande final.

Oito equipes jogam as quartas de final em partida única, onde quem vencer se garante na próxima etapa da competição. Os jogos estão marcados para 12 de março, domingo.

Já a semifinal traz apenas quatro times, onde a melhor campanha joga contra a pior, e a segunda melhor enfrenta a terceira também em jogo único no dia 19 de março, domingo.

A final, por outro lado, será disputada em ida e volta, nos dias 2 de abril, domingo, e 9 de abril, domingo também.

Próximo jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista

Confira a lista dos próximos jogos do Palmeiras no Campeonato Paulista.

OITAVA RODADA:

Água Santa x Palmeiras

Domingo, 12/02 àS 11h (Horário de Brasília)

Estádio Distrital do Inamar

NONA RODADA:

Corinthians x Palmeiras

Quinta-feira, 16/02 àS 21h30 (Horário de Brasília)

Neo Química Arena

DÉCIMA RODADA:

Palmeiras x RB Bragantino

Quarta-feira, 22/02 àS 21h35 (Horário de Brasília)

Allianz Parque

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA:

Palmeiras x Ferroviária

Domingo, 26/02 às 18h30 (Horário de Brasília)

Allianz Parque

DÉCIMA SEGUNDA RODADA:

Guarani x Palmeiras

Domingo, 05/03 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Brinco de Ouro

