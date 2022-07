O Palestra Itália pode até não ter mundial, mas o time está entre os brasileiros com mais conquistas da Copa Libertadores, ao lado do Grêmio, São Paulo e Santos. Mas quantas Libertadores o Palmeiras tem? O clube paulista já soma três troféus e entra para o ranking dos maiores campeões da taça – liderado pelo argentino Independiente, que conquistou 7 títulos.

Quantas Libertadores o Palmeiras tem?

Até então, quantas Libertadores o Palmeiras tem na conta? 3. O tricampeonato chegou em 2021, depois de vencer o Flamengo. Vale destacar que em 2020, o Porco também havia conquistado o troféu. Antes disso, em 2018, o Palmeiras só conseguiu chegar à semifinal. O primeiro troféu do Palmeiras na Libertadores foi em 1999.

Em 1961, 1968 e 2000, o time ficou com o vice-campeonato.

1999 – 1ª Libertadores do Palmeiras

O primeiro título do Palmeiras na Libertadores foi em 1999, contra o Deportivo Cali. A final foi decidida nos pênaltis, terminando bem para a equipe brasileiro.

No jogo de ida, o Palmeiras perdeu por 0x1, porém, na volta, venceu por 2×1, deixando o jogo empatado e levando para a decisão nas penalidades. A partida acabou com 4×3 para o Palmeiras.

Na época, quem comandava a equipe palmeirense era o técnico Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão, que anos depois, em 2002, seria detentor de outro título importante, dessa vez para o Brasil: o pentacampeonato da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da FIFA.

Fazia parte do elenco do time naquele ano os jogadores: Marcos (goleiro), Arce e Júnior (laterais), Júnior Baiano e Roque Júnior (zagueiros), César Sampaio e Rogério (volantes), Alex e Zinho (meias) e Paulo Nunes e Oséas (atacantes). Outros nomes importantes foram o dos atacantes Evair e Euller, o zagueiro Cléber e o volante Galeano.

2020 – 2ª Libertadores do Palmeiras

Na Libertadores de 2020, quando o Palmeiras conquistou o bicampeonato, já não haviam mais duas partidas de decisão. Apenas uma final decidia o campeão. Na ocasião, o Porco derrotou o Santos por 1×0, no Maracanã.

Na época, o Palmeiras estava sendo comandado pelo treinador português Abel Ferreira. Essa foi a terceira vez na história da Libertadores que um técnico venceu. Apesar de toda a glória de vencer o campeonato, vale também destacar outro nome à esse título: o de Vanderlei Luxemburgo. Ele foi técnico da equipe palmeirense até as oitavas de final e desempenhou uma bela campanha na fase de grupos.

Na final, alguns nomes foram importantes para a classificação: Weverton (goleiro), Zé Rafael, Raphael Veiga, Rony e Danilo (meias), Alison (volante), Marcos Rocha e Matias Viña (laterais), Luan, Gustavo Gómes e Alan Empereur (zagueiros) e Luiz Adriano e Breno Lopes (atacante).

2021 – 3 Libertadores do Palmeiras

O Palmeiras é, sim, o atual campeão da Libertadores. Em 2021, conquistou o seu terceiro título na competição, em jogo contra o Flamengo, vencendo por 2×1 o time carioca na prorrogação da partida. O gol decisivo, marcado pelo atacante Deyverson aos 95 minutos do jogo, surgiu após uma falha do jogador rubro-negro carioca Andreas Pereira. A partida foi jogada no Estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai.

Nesse ano, desde às quartas de final, o Porco vinha vencendo competições inteiramente brasileiras. Nas quartas, ganhou do São Paulo e na Semi venceu o Atlético Mineiro.

Os jogadores destaques do Palmeiras na temporada foram o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez, os meias Raphael Veiga e Dudu e o atacante Rony. Esses nomes foram anunciados pela própria Conmebol após o término da Libertadores 2021.

Vale lembrar como fato curioso que ganhando a Libertadores 2021, o técnico Abel Ferreira conseguiu o feito de não apenas ter vencido duas Libertadores seguidas (2020 e 2021), como também as duas no mesmo ano, uma vez que a Libertadores 2020, devido a pandemia, só foi realizada no início de 2021.

O que é a Copa Libertadores da América?

A Copa Libertadores da América é a principal competição entre países da América do Sul. Participam da Copa 47 times, somados entre as fases de pré-Libertadores e de grupos.

Como funciona a pré-libertadores?

A pré-Libertadores conta com três fases classificatórias para a fase de grupos, onde os times se enfrentam a partir de um sorteio realizado pel Conmebol, organização responsável pelo futebol no continente. As disputas são em formato de ida e volta.

Na primeira fase, seis times entram na disputa, mas apenas três avançam para a fase seguinte. Na segunda etapa, 13 equipes entram e, dos 16 times, apenas oito avançam. Esses oitos são sorteados para se confrontarem e definir os quatro que avançam para a fase de grupos.

Libertadores:

Na fase de grupo, participam 32 times e apenas 16 sobram e avançam de fase, seguindo para as oitavas, quartas, semi e final.

Nas oitavas, os times são sorteados uma outra vez e divididos em novos chaveamentos, que guiarão os passos seguintes da competição. Os jogos são disputados em caráter de ida e volta.

Qual é o maior time brasileiro campeão da Libertadores?

Dentre todos os times campeões da Libertadores, o Brasil aparece apenas em quinto lugar, com quatro times empatados com três títulos da Copa Libertadores: São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Santos.

O São Paulo é o time, dentre esses quatros, com o título mais antigo. O tricolor paulista acumula as vitórias de 1992 e 1993, depois só ganhou em 2005. Sua última vitória foi contra o Athletico-PR, depois disso, ainda chegou à final do ano seguinte, mas foi derrotado.

O Gremio e o Santos têm títulos mais recentes. Os títulos do time catarinense foram em 1983, 1995 e 2017. Já os do Santos foram em 1962, 1963 e 2011. Vale lembrar que em 2011 o Santos vivia o auge, com nomes fortes no clube, como Neymar e Ganso. Nesse ano, Neymar se tornou o grande artilheiro da equipe santista na campanha da Libertadores.

Ainda tem título da Libertadores os times brasileiros: Cruzeiros (2 títulos), Internacional (2 títulos), Flamengo (2 títulos), Atlético-MG (1 título), Corinthians (1 título) e Vasco da Gama (1 título).