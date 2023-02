Equipes disputam a sexta rodada do Campeonato Paulista neste sábado com transmissão ao vivo

Como assistir o jogo do Palmeiras hoje online DE GRAÇA no celular (04/02)

Como assistir o jogo do Palmeiras hoje online DE GRAÇA no celular (04/02)

Tem Clássico da Saudade hoje! O encontro entre o Alviverde e Santos neste sábado, 4 de fevereiro, é válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista na primeira fase. Com início às 18h30 (Horário de Brasília), o jogo do Palmeiras hoje vai ser no Estádio do Morumbi, na capital paulista.

O Verdão vem de vitória diante do Mirassol, enquanto o Santos luta contra um provável rebaixado após o empate com a Ferroviária dentro de casa.

O Campeonato Paulista é disputado por dezesseis equipes, divididas em quatro grupos de quatro onde jogam por doze rodadas em turno único. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas, enquanto os dois últimos da classificação geral são rebaixados para a segunda divisão paulista.

Assistir jogo do Palmeiras hoje online

O jogo do Palmeiras hoje contra o Santos terá transmissão do Premiere, Paulistão Play e Youtube às seis e meia da tarde, horário de Brasília.

Além de assistir no canal de televisão Premiere, o torcedor tem diferentes opções para acompanhar no aplicativo do celular ou até mesmo no computador. Quer saber como?

PREMIERE

O pay-per-view está disponível como canal entre as operadoras de TV por assinatura. No entanto, o torcedor também tem a opção de assistir o Premiere através das plataformas de streaming GloboPlay e Amazon Prime Video.

Em ambas as opções o torcedor precisa ser assinante do serviço para assistir ao conteúdo. Os valores são diferentes em cada plataforma.

Dá para assistir o Premiere nas plataformas pelo computador, no site de cada produto, ou também nos aplicativos entre os dispositivos móveis.

A narração vai ser de Milton Leite com comentários de Alexandre Lozetti e Caio Ribeiro.

PAULISTÃO PLAY

Para quem gosta de acompanhar tudo pelo streaming, dá para se tornar membro do Paulistão Play, plataforma oficial da Federação Paulista de Futebol, por assinatura ao mês.

Pelo site oficial (www.paulistaoplay.com.br), o torcedor deve se cadastrar com nome completo, email e senha e aí escolher o plano que deseja.

Por mês, o Paulistão Play está disponível por R$ 27,90 no mês, enquanto ao ano está por R$ 75,33. Além de acompanhar os jogos da elite do campeonato, o torcedor também assiste conteúdos exclusivos.

YOUTUBE

A maneira mais prática para acompanhar o jogo do Palmeiras hoje contra o Santos é o Youtube do Paulistão. A Federação Paulista de Futebol exibe o Clássico da Saudade para todo o Brasil de graça e ao vivo na plataforma gratuita de vídeos.

Sim, torcedor, dá para assistir ao duelo de graça no Youtube. Basta acessar pelo navegador do computador ou no aplicativo do serviço de vídeos, encontrar o canal Paulistão e aí clicar na escolha do jogo.

O torcedor não paga nada para assistir ou para baixar o app, tanto no iOS como Android.

Escalações do jogo do Verdão hoje:

O goleiro Marcelo Lomba é o único desfalque do técnico Abel Ferreira.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Para Odair Hellmann, os atletas Felipe Jonatan, Rodrigo Fernández, Carabajal, Alex, Ed Carlos e Soteldo estão lesionados, segundo o portal GE.

Provável escalação do Santos: João Paulo; João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Dodi, Vinícius Zanocelo, Sandry; Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Por que o Jogo do Pailmeiras vai ser no Morumbi?

Excepcionalmente hoje, o jogo do Palmeiras vai ser no Estádio do Morumbi, na cidade de São Paulo.

O estádio é a casa do Tricolor, mas será utilizado como o mando de campo no Verdão no clássico da sexta rodada do Paulistão neste sábado. Como o Allianz Parque recebe um grande evento neste sábado, o time alviverde negociou com o São Paulo para mandar o seu jogo para o estádio.

O próximo jogo do Verdão, na quinta-feira em 9 de fevereiro, vai ser no Allianz Parque contra o Inter de Limeira na sétima rodada.

Leia também:

Paulistão 2023: tem gol fora de casa? A regra explicada