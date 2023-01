Paulistão 2023: tem gol fora de casa? A regra explicada

O Paulistão 2023 é o estadual de futebol mais popular no Brasil. São doze equipes em busca do tão valioso troféu dourado. Na grande final, os dois sortudos disputam dois jogos em estádios diferentes, onde o elenco com a melhor campanha tem a vantagem. Mas tem gol fora de casa no Campeonato Paulista? Entenda como funciona o critério.

Tem gol fora de casa no mata-mata do Paulistão 2023?

Não, não tem gol fora de casa no Campeonato Paulista de 2023. Em cada etapa existe um critério de desempate a ser seguido, de acordo com o regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Na fase de grupos, se duas ou mais equipes terminarem empatadas na soma da pontuação, os seis critérios de desempate entram em cena para definir quem avança.

Depois as quartas e semifinal vai ser em jogo único. Somente na final existe a possibilidade de existir o gol fora de casa. Porém, o critério não existe no Paulistão 2023, de acordo com a regra do próprio regulamento.

A marcação dentro e fora de casa possui o mesmo valor na competição. Em caso de empate na soma dos placares, a disputa vai para pênaltis.

"Aplicam-se, no caso de igualdade por pontos ganhos na fase final da Competição, os critérios do caput deste artigo, até a alínea “b”, somente na fase em questão. Persistindo a igualdade a partida do returno será decidida através de disputa de penalidades desde a marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de futebol, tal como definidas pela International Football Association Board - IFAB".

Tem prorrogação no Paulistão?

Não tem prorrogação no mata-mata do Paulistão 2023. Nenhuma fase da competição estadual conta com o tempo extra. Desde as quartas de final até a final, a luta nos pênaltis é que vai decidir quem avança para a próxima etapa em questão ou até mesmo ser o grande vencedor da temporada no futebol paulista.

O regulamento da FPF define que todas as fases vão ser definidas dessa maneira, com exceção da fase de grupos que vai acontecer seguindo o critério de desempate entre pontos corridos.

Final do Campeonato Paulista 2023

A final do Campeonato Paulista será disputada em jogos de ida e volta nos dias 02 e 09 de abril de 2023, com horários e locais a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol.

Como manda a tradição, as finais do Paulistão são jogadas sempre aos domingos. O time com a segunda melhor campanha abre os confrontos em casa, e a melhor campanha da temporada decide em casa.

No ano passado, o São Paulo abriu o duelo no Morumbi e venceu por 3 a 1, mas a volta no Allianz Parque deu o triunfo aos palmeirenses por 4 a 0.

