Clássico paulista é válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista neste sábado; partida vai ser no Estádio do Morumbi

Jogo do Palmeiras hoje ao vivo: que horas começa Alviverde x Santos no Paulistão 2023

Palmeiras e Santos protagonizam o Clássico da Saudade! Neste sábado, 4 de fevereiro, as equipes disputam a sexta rodada do Campeonato Paulista no Estádio do Morumbi, na capital paulista, às 18h30 (Horário de Brasília). O jogo do Palmeiras tem transmissão ao vivo e de graça hoje.

O duelo entre Palmeiras e Santos no clássico paulista foi disputado em 306 oportunidades, com 133 vitórias ao alviverde, 78 empates e 95 triunfos ao Peixe, segundo dados do portal de estatísticas O Gol.

Onde assistir jogo do Palmeiras x Santos hoje

O jogo do Palmeiras hoje no Paulistão terá transmissão no Premiere, Youtube e Paulistão Play. O clássico da Saudade será transmitido ao vivo no Premeire, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura.

A emissora está disponível somente para quem paga o valor extra na mensalidade. Caso contrário, o torcedor só pode ser acesso de outra maneira neste sábado pela rodada,

O pay-per-view também está disponível de maneira avulsa no GloboPlay e Amazon Prime.

LEIA: Quantas Libertadores o Palmeiras tem na história?

Como assistir o clássico online hoje

Para o torcedor que quer assistir o Clássico da Saudade online, o torcedor pode sintonizar o canal do Paulistão no Youtube, plataforma de vídeos 100% gratuita.

Com narração em português e imagens exclusivas, o canal na plataforma exibe para todos os usuários o clássico paulista neste sábado.

Outra opção é o Paulistão Play, de responsabilidade da Federação Paulista de Futebol. O streaming está disponível para assistir no site principal e também entre os aplicativos nos dispositivos móveis.

Quanto custa o Paulistão Play?

A plataforma está para assinatura entre os valores de R$ 27,90 ao mês ou R$ 75,33 no ano.

Quais jogos vão passar no Paulistão Play?

É a Federação Paulista de Futebol que decide quais jogos serão transmitidos no Paulistão Play.

Por que o jogo vai ser no Morumbi hoje?

Exclusivamente neste sábado, o jogo do Palmeiras tem o mando de campo no Estádio do Morumbi, na capital paulista.

Isso porque o Allianz Parque está ocupado com evento e por isso o espaço não poderá ser a casa do clássico do futebol. As negociações entre as duas partes avançaram e o clube alviverde aceitou mandar o jogo para o Estádio do Morumbi, casa do São Paulo.

O Palmeiras estará de volta no próximo jogo em casa no Allianz Parque na quinta-feira, 9 de fevereiro, contra a Inter de Limeira na sétima rodada do Paulistão.

