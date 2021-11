Conheça todos os campeões da Copa Sul-Americana

A Sul-Americana, competição secundária da Conmebol, pode não ter o mesmo peso que a Libertadores, mas reúne também grandes histórias e belíssimos confrontos. Até o momento, somente quatro times brasileiros levantaram a taça. Confira todos os campeões da Copa Sul-Americana e saiba quem lidera o ranking.

Quem é o maior campeão da Copa Sul-americana?

As equipes Boca Juniors e Independiente, da Argentina, são os maiores campeões da Sul-Americana com dois títulos cada. Todas as outras equipes na lista venceram apenas uma vez. O grupo de La Bombonera ganhou em 2004 e 2005, enquanto o clube de Avellaneda, província de Buenos Aires, levou em 2010 e 2017.

A competição surgiu em 2002 a fim de suceder a Copa Mercosul e a Copa Merconorte, deixadas de lado por suas federações. Os brasileiros entraram no ano seguinte, enquanto de 2005 até 2008 times da Concacaf passaram a integrar o quadro de participantes também, sendo o Pachuca o primeiro e único elenco da América do Norte, Central e o Caribe a conquistar um título.

Hoje, são 56 clubes do continente sul-americano que garantem a vaga através de seu desempenho nos campeonatos, onde o campeão tem a oportunidade de disputar a Libertadores no próximo ano e também a Recopa.

Confira a seguir todo os campeões da Copa Sul-Americana na história.

Boca Juniors e Independiente – 2 títulos

– 2 títulos LDU Quito e Independiente del Valle – 1 título

e – 1 título Defensa y Justicia , River Plate, Lanús , Arsenal de Sarandí e San Lorenzo – 1 título

, , e – 1 título Cienciano – 1 título

– 1 título Pachuca – 1 título

– 1 título Internacional , São Paulo , Athletico-PR e Chapecoens e – 1 título

, , e – 1 título Universidad de Chile – 1 título

– 1 título Santa Fé – 1 título

Quais times brasileiros já ganharam a Sul-Americana?

Somente quatro clubes brasileiros conquistaram a segunda taça mais importante do futebol na América do Sul, sendo Internacional, São Paulo, Athletico-PR e Chapecoense.

O primeiro a conquistar o honorário de campeão foi o Internacional em 2008 após superar o Estudiantes. O confronto de ida teve a vitória dos gaúchos enquanto na volta o empate em 1 a 1 garatniu o título para os brasileiros por conta do placar agregado.

Em 2012, chegou a vez do São Paulo ganhar o seu primeiro troféu da Sul-Americana. No primeiro jogo, o empate sem gols na Argentina. Na volta, o tricolor venceu por 2 a 0 com astros no elenco como Lucas, Paulo Henrique Ganso, Luís Fabiano, Paulo Miranda e Rogério Ceni sob o comando de Ney Franco.

Com o acidente aéreo com o avião da Chapecoense em 2016, que resultou na morte de 71 pessoas, a Conmebol definidiu a equipe de Chapecó como a grande campeã da Sul-Americana daquele ano.

Por fim, em 2018, o Athletico-PR consagrou-se pela primeira vez ao derrotar o Junior Barranquilla. Em ambos os jogos, o placar de 1 a 1. Com isso, os pênaltis deram o prêmio para o elenco do Paraná que tinha Pablo, Thiago Heleno, Bruno Guimarães, Renan Lodi e Rony, com o trabalho de Tiago Nunes.

Além disso, Fluminense, Goiás, Ponte Preta e Flamengo já disputaram a final, mas perderam para LDU Quito, Independiente, Lanús e Independiente respectivamente.

Quem foi o último time a ganhar a Sul-Americana?

Sob o comando de Hernan Crespo, ex-técnico do São Paulo, o argentino Defensa y Justicia ganhou o troféu da competição ao vencer em jogo único o Lanús, também argentino, por 2 a 0 em Córdoba, na Argentina, pelo Estádio Mario Alberto Kempes.

Com a pandemia rolando em todo o mundo, a Conmebol precisou adiar confrontos da competição para não prejudicar nenhuma das equipes. Mesmo assim, tudo se resolveu e a competição teve início. A grande final foi decidida em jogo único entre Defensa y Justicia e Lanús, no Estádio Mario Alberto Kempes em Córdoba, na Argentina.

Por 3 a 0, o elenco do Defensa garantiu o seu primeiro título da Sul-Americana e incendiou o estádio mesmo sem torcedores presentes devido à pandemia.

+ Quanto custa uma viagem para a final da Sul-Americana em 2021?